Mesto Martin otvorilo desať materských škôl a kluby v základných škôl

Martin 11. januára (TASR) – V Martine je od pondelka otvorených v obmedzenom režime desať materských škôl a školské kluby v základných školách.



Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej otvorili po sviatku Troch kráľov najskôr šesť mestských MŠ. "Zatvorené zostali štyri MŠ spojené so ZŠ. Otvorené škôlky fungovali v obmedzenom režime a išli do nich deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre. Ak to mestu dovolili personálne kapacity, snažili sme sa vyjsť v ústrety aj rodičom, ktorí nemôžu pracovať z domu," uviedla.



"Všetci učitelia a nepedagogickí pracovníci MŠ museli na základe nariadenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva absolvovať pred nástupom do práce test na nový koronavírus. Na testovaní sa zúčastnilo 34 pracovníkov mesta," doplnila Kalmanová.



Vyučovanie v ZŠ pokračuje dištančným spôsobom. "Otvorené sú školské kluby. Jeden vychovávateľ môže mať v triede najviac päť detí. Sme tiež limitovaní personálnymi kapacitami. Vypomôcť môžu len asistenti učiteľov, respektíve pedagógovia z druhého stupňa, ktorí nevyučujú dištančne. Školská družina bude k dispozícii pre deti len na nevyhnutný čas a bez poskytnutia stravovania," dodala hovorkyňa mesta.