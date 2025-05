Martin sa i tento rok zapojí do kampane Do práce na bicykli

Martin 5. mája (TASR) - Mesto Martin sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Tímy sa na dochádzanie do zamestnania bicyklami, verejnou dopravou či pešo môžu registrovať do 7. júna. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.



„Do kampane sa môžu zapojiť firmy, školy, inštitúcie, občianske združenia aj iné organizácie pôsobiace v Martine. Prihlásiť sa môžu aj študenti, ktorí budú mať k 1. júnu 2025 minimálne 15 rokov. Mladší účastníci môžu súťažiť v sprievode dospelej osoby staršej ako 18 rokov,“ priblížila Jenigár.



Mesto Martin dlhodobo patrí medzi lídrov súťaže Do práce na bicykli a v kategórii samospráv zvíťazilo sedemkrát za sebou. „Martin každoročne vyhráva a verím, že túto výnimočnú sériu úspechov sa nám podarí obhájiť aj teraz,“ uviedol primátor Ján Danko.



Minulý rok v rámci projektu súťažilo 876 Martinčanov v 258 tímoch. Spolu najazdili viac ako 95.000 kilometrov.