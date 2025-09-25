< sekcia Regióny
Martin ukončil rekonštrukciu zatekajúcej strechy zimného štadióna
Autor TASR
Martin 25. septembra (TASR) - V Martine ukončili rekonštrukciu strechy zimného štadióna, ktorá zatekala a bola vo veľmi zlom technickom stave. Na štvrtkovom brífingu Správy športových zariadení mesta Martin informoval primátor Martina Ján Danko, že celá rekonštrukcia doteraz stála vyše 900.000 eur a rátajú s ďalším zdražovaním, pretože kalkulácia ešte dobieha.
„Bude treba ešte dokončiť podhľad druhej strany, ktorý je súčasťou rekonštrukcie, dokončiť chodník aj zábradlie, takže možno sa rozpočet zvýši o nejakých 20.000 až 30.000 eur,“ uviedol Danko.
Počas realizácie sa vyskytlo aj veľa nepredvídaných faktorov, na základe ktorých museli vymeniť aj trapézové plechy, čo následne narúšalo harmonogram stavebných prác. „Nakoniec sa nám úspešne podarilo dokončiť všetky práce ešte pred termínom dokončenia,“ podotkol projektový manažér zhotoviteľskej firmy Ján Kostelanský.
Primátor priblížil, že momentálne pripravujú veľký projekt, ktorý by bol komplexným dokončením celého objektu zimného štadióna. „Máme pripravený projekt na spojovaciu časť medzi touto budovou a novou halou. Tento projekt je zhruba v hodnote 2,8 milióna eur. Ďalej pracujeme na príprave výmeny celého opláštenia, izolácie celého štadióna, takisto plánujeme zrekonštruovať aj klimatizáciu a aj prívody čpavku, takže tá investícia dokopy by mala byť ešte okolo 5 miliónov eur,“ dodal Danko.
