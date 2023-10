Martin zrekonštruuje chodníky na Robotníckej ulici

Martin 4. októbra (TASR) - Martinská samospráva zrekonštruuje chodníky na Robotníckej ulici v úseku medzi obchvatom a železničným priecestím. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej sú práce naplánované do 15. decembra a budú stáť 174.900 eur.



Doplnila, že mesto získalo nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR prostredníctvom Operačného programu Ľudské zdroje vo výške takmer 125.000 eur. Zostávajúcu sumu bude financovať z vlastných zdrojov. "Opotrebovaný asfalt nahradí chodník z betónovej dlažby v pôvodných rozmeroch s celkovou dĺžkou 250 metrov. Od asfaltovej vozovky bude chodník oddelený novým cestným obrubníkom," uviedla.



Na chodníkoch sa vybudujú celkovo štyri bezbariérové úpravy pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie. "Uvedená úprava bude aj na trase priechodu cez miestnu komunikáciu Kráčiny. Samozrejmosťou bude nasvietenie novými led svietidlami," dodala hovorkyňa.



"Som veľmi rád, že konečne začíname s rekonštrukciou jedného z najproblematickejších úsekov v našom meste. Verím, že po našej oprave pribudne aj rekonštrukcia priľahlého železničného priechodu, pri ktorej by už malo byť spustené verejné obstarávanie na realizátora stavby," priblížil primátor Martina Ján Danko.