Martinskí poslanci rozhodli o dopracovaní nariadenia o parkovaní

Martin 27. mája (TASR) – Martinskí mestskí poslanci stiahli vo štvrtok po vyše dvojhodinovej diskusii z rokovania mimoriadneho mestského zastupiteľstva (MsZ) informatívnu správu o priebehu príprav na zmenu parkovacieho systému. Dôvodom je dopracovanie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o organizovaní dopravy na území mesta Martin.



Podľa primátora Martina Jána Danka bola výsledkom mimoriadneho zastupiteľstva prezentácia názorov poslancov a obyvateľov mesta ako ďalej. "Jednoznačný záver je, že zmenu parkovacej politiky potrebujeme. Potrebujeme aj zmenu VZN v zmysle požiadaviek odborníkov. Pokiaľ bude to VZN naozaj dobre pripravené, tak ho schválime na júnovom zastupiteľstve. Ale musí to byť už naozaj konsenzus. Politický aj odborný, aby sa to konečne posunulo do normálnych hraníc," skonštatoval Danko.



Nespokojnosť s parkovacou politikou mesta vyjadrili Martinčania aj 29. apríla trúbením áut pred budovou mestského úradu. Protest pred začiatkom rokovania MsZ zorganizovalo združenie Reštart Martina. "Po petícii a absencii spätnej väzby zo strany mesta sme, žiaľ, museli pristúpiť k organizovaniu protestu. Požadujeme zrušenie celého sporného nariadenia o spoplatnení parkovania. Kľúčová je široká diskusia s odborníkmi a verejnosťou," povedal po proteste predseda združenia Milan Ftorek.



Pozastavenie aktuálne platného nariadenia na spoplatnenie parkovania v mestských častiach požadovala aj petícia, ktorú podpísalo takmer 3500 ľudí. "Vyzývame vedenie mesta Martin, zástupcov spoločnosti Turiec a poslancov MsZ na predstavenie koncepcie parkovacej politiky, ako aj začatie rozsiahlej diskusie s občanmi," napísali iniciátori petície.