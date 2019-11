Martin: Mestskí poslanci si schvaľovanie rozpočtu na rok 2020 zopakujú

Martin 28. novembra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Martine neschválili na štvrtkovom zasadnutí rozpočet na rok 2020. Na hlasovanie o rozpočte sa prezentovalo iba 15 z 31 poslancov a primátor Martina Ján Danko ukončil rokovanie. Nový termín rokovania MsZ stanovil na pondelok 2. decembra.



"Pri hlasovaní sa poslanci odmietli prezentovať. Ja si myslím, že je to detinská hra. Poslanci by sa konečne mali spamätať, že prečo sú tu. Zásadné výhrady k rozpočtu neboli, je to skôr hra kto z koho," povedal Danko.



Mesto Martin by malo v roku 2020 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 53,90 milióna eur. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej sú na rok 2020 navrhnuté bežné príjmy rozpočtu vo výške 43,85 milióna eur a bežné výdavky vo výške 41,50 milióna eur.