Na pešej zóne v centre Martina umiestnili vzduchovú trampolínu

Martin 28. júla (TASR) – Na pešej zóne v centre Martina je od utorka umiestnená vzduchová trampolína s rozmermi 9,1 metra krát 11,5 metra. V priestore medzi Turčianskym kultúrnym strediskom a Slovenským komorným divadlom bude k dispozícii do 15. októbra v čase od 10.00 do 18.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.



"Dlhodobým cieľom je navrátiť Martinu život, a preto je jedným z najdôležitejších krokov oživiť centrum mesta. Chceli by sme v ňom vytvoriť také podmienky, aby bolo pre obyvateľov aj návštevníkov atraktívne a radi by sa do neho vracali. Samozrejme, naše pôvodné plány boli odvážnejšie, ale opatrenia na zamedzenie šírenia nového koronavírusu ovplyvnili aj náš rozpočet. Museli sme preto nájsť riešenie, aby sme svoje sľuby postupne plnili," povedal primátor mesta Martin Ján Danko.



Trampolínu bude prevádzkovať Správa športových zariadení mesta Martin a podľa nariadenia regionálneho hygienika ju budú každý deň dezinfikovať. "V prípade, že o využívanie trampolíny bude záujem, sme otvorení jej inštalácii aj v iných mestských častiach," dodal Danko.