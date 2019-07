Neurologická klinika v Martine dostala ocenenie ESO Angeles Awards

Na starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa v martinskej nemocnici okrem špecialistov z oblasti neurológie podieľajú aj oddelenie urgentného príjmu či rádiologická klinika.

Martin 31. júla (TASR) – Neurologická klinika Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) si prevzala v stredu od Európskej organizácie pre liečbu cievnych mozgových príhod (ESO) tri zlaté ceny ESO Angeles Awards. Ocenenie sa každoročne udeľuje nemocniciam po celom svete za diagnostiku a liečbu akútnej cievnej mozgovej príhody. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM.



"Pre našu nemocnicu je cena veľkým zadosťučinením. Je to ocenenie zdravotníkov, ale aj iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom s náhlou mozgovou príhodou. Tá práca je veľmi náročná, pretože pri nej ide doslova o minúty, od ktorých závisí život pacienta, ako aj kvalita života po nej," povedal medicínsky riaditeľ UNM Dalibor Murgaš.



Podľa Vladimíra Nosáľa z neurologickej kliniky UNM ocenenie predstavuje uznanie schopnosti pracoviska adekvátne manažovať pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou a zároveň uznanie práce celého tímu neurologického oddelenia UNM. "Ocenenie je pre nás zároveň výzvou, aby sme sa do budúcna neustále zlepšovali, aby poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre takto vážne postihnutých pacientov naďalej napredovalo," uviedol Nosáľ.



Na starostlivosti o pacientov s cievnou mozgovou príhodou sa v martinskej nemocnici okrem špecialistov z oblasti neurológie podieľajú aj oddelenie urgentného príjmu či rádiologická klinika. "Klinika nám pomáha s diagnostikou prostredníctvom magnetickej rezonancie a CT prístroja. V neposlednom rade je to aj spolupráca s oddelením invazívnej rádiológie, ktoré významnou mierou prispieva k samotnej liečbe pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou," dodal Nosáľ.



Martinská nemocnica sa podľa Marčekovej snaží neustále zlepšovať vo všetkých oblastiach a cerebrovaskulárny program je jednou z jej hlavných priorít. "Veľmi intenzívne na ňom pracujeme. Posledné dva roky sme tomu venovali extrémnu pozornosť aj mimoriadne prostriedky. Doplnili sme personálne tieto pracoviská a momentálne pracujeme na technickom a prístrojovom vybavení. Budujeme nové oddelenie JIS, ktoré by sme chceli sprevádzkovať na začiatku budúceho roka," doplnil medicínsky riaditeľ UNM.