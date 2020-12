V Martine otvorili nové centrum zdravotnej starostlivosti

Martin 1. decembra (TASR) – V Martine otvorili v pondelok nové centrum zdravotnej starostlivosti MojaPoliklinika Bottova a pred uvedením do prevádzky sa uskutočnila jeho prehliadka. Na štyroch podlažiach budú lekári poskytovať zdravotnú starostlivosť v 15 ambulanciách.



Primátor Martina Ján Danko pri príležitosti otvorenia podotkol, že mesto Martin je na Slovensku v oblasti medicíny pojmom. „Som rád, že do špičkových zariadení na jeho území pribudne ďalšie. Aj keď by som Martinčanom želal, aby nové zdravotnícke centrum navštevovali čo najmenej, som rád, že im zdravotnú starostlivosť poskytnú v priestoroch, na ktoré budeme môcť byť aj v 21. storočí hrdí," uviedol Danko.



„Moderná zdravotná starostlivosť si vyžaduje moderné zdravotnícke priestory. Preto som rád, že priestory polikliniky spĺňajú najprísnejšie parametre. Od začiatku budúceho roka pribudne v Martine centrum zdravotnej starostlivosti, ktoré vytvorí bezpečné a komfortné prostredie pre lekárov aj pacientov," dodal predseda predstavenstva TRIHLAV, a. s., Michal Hedera.