Mesto Martin otvorilo Centrum sociálnych služieb Martin-Podháj

Martin 11. mája (TASR) - Mesto Martin otvorilo vo štvrtok Centrum sociálnych služieb (CSS) Martin-Podháj, ktoré disponuje celkovou kapacitou 40 lôžok. Podľa primátora Jána Danka dosiahli celkové náklady vyše štyroch miliónov eur. Mesto prispelo sumou zhruba 1,5 milióna eur a zvyšok financovali zo Štátneho fondu rozvoja bývania.



Doplnil, že prvých klientov začali prijímať od apríla. "Naša filozofia je naplniť centrum postupne, aby si personál aj seniori zvykali na nové prostredie. Podľa harmonogramu by malo byť prijatých 40 klientov do konca mája. "Zámerom je urobiť v CSS aj 'škôlku' pre ľudí, ktorí potrebujú komunikáciu. Ráno ich doviezť a večer odviezť domov, aby boli aj v rodinnom prostredí. Ale chceme, aby komunikovali v týchto priestoroch," povedal Danko.



Klientom CSS Martin-Podháj podľa riaditeľa Michala Migáta poskytnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, sociálne rehabilitácie, sociálne terapie, ubytovanie a stravovanie. "S prichádzajúcimi klientmi postupne prijímame aj odborných zdravotných pracovníkov, ktorých je nedostatok. Zariadenie chceme určite využiť komplexne. Urobiť aj denný stacionár pre sociálnu terapiu a sociálnu rehabilitáciu," dodal.



Záujem seniorov podľa martinského primátora prevyšuje kapacity mesta, ktoré stavia aj druhý domov sociálnych služieb s kapacitou 36 miest. "Ale ani toto nebude stačiť. Perspektíva bude zrejme taká, že v každej mestskej štvrti by mal byť vybudovaný domov sociálnych služieb. Aby seniori nemuseli cestovať po Slovensku a hľadať si starostlivosť, keď ju budú potrebovať," uzavrel.