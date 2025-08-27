Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Martin patrí divadlu, koná sa tam 103. ročník Scénickej žatvy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Každý zo štyroch festivalových večerov prinesie celovečernú inscenáciu.

Autor TASR
Martin 27. augusta (TASR) - Na 103. ročníku festivalu amatérskeho divadla Scénická žatva sa v Martine od stredy do soboty 30. augusta predstavia najlepšie slovenské neprofesionálne divadelné súbory a jednotlivci. TASR o tom informoval Ľudovít Andrejo z kancelárie generálnej riaditeľky Národného osvetového centra (NOC).

„Scénická žatva každoročne prináša do Martina najlepších ochotníckych divadelníkov z celého Slovenska. Každé predstavenie v hlavnom programe totiž prešlo viacerými kolami regionálnych, krajských a celoslovenských súťažných prehliadok NOC a postúpilo buď ako ich víťaz, alebo na odporúčanie poroty,“ uviedol Andrejo.

Každý zo štyroch festivalových večerov prinesie celovečernú inscenáciu. V stredu to budú napríklad Lúzri v podaní komorného divadla Neskorý zber zo Stupavy a vo štvrtok (28. 8.) inscenácia Bohdana, ktorú naštudoval Divadelný súbor Jána Chalupku z Brezna. Piatkový (29. 9.) večer bude patriť divadlu dNO z Námestova a jeho sonde do budovania hraníc medzi slovenskou a poľskou Oravou po prvej svetovej vojne pod názvom Hranica/Granica.

Scénická žatva má aj medzinárodný charakter. „V sobotu večer uvedú inscenáciu Záveje víťazi súťaže ochotníckeho divadla slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku Divadelný vavrín. Najväčšou exotikou tohtoročného festivalu bude štvrtkové predstavenie A furgoneta od portugalského divadla Teatro de Balugas,“ dodal Andrejo.

Program najstaršieho stredoeurópskeho festivalu amatérskeho divadla pripravuje NOC v spolupráci s mestom Martin a Turčianskym kultúrnym strediskom. Predstavia sa na ňom víťazné ochotnícke divadelné súbory a recitátori z postupových súťaží Belopotockého Mikuláš, Zlatá priadka, FEDIM či Hviezdoslavov Kubín.
