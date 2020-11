Podnikatelia v Martine môžu požiadať mesto o ponechanie letných terás

Martin 12. novembra (TASR) – Mesto Martin ponúka podnikateľom v gastronómii, pohostinských a reštauračných službách možnosť ponechania vonkajších sezónnych sedení pred ich prevádzkami aj po letnej sezóne, ktorá sa oficiálne skončila 31. októbra 2020. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Kalmanová.



"Priestranstvá, využívané na umiestnenie sezónnych sedení (letné terasy a exteriérové sedenie), sú momentálne podľa nariadenia vlády SR zo 14. októbra jediné miesta, kde môžu zákazníci vypiť svoj nápoj, skonzumovať občerstvenie, prípadne si ho zobrať so sebou, keďže v kamenných prevádzkach to nie je možné," vysvetlila Kalmanová.



Doplnila, že ak mala prevádzka schválené sezónne sedenie a prevádzkovateľ má záujem ponechať si ho aj v mesiacoch november až apríl, môže o to požiadať mesto Martin. "Môže tak urobiť prostredníctvom oddelenia majetku na telefónnych číslach +421 43 4204 197, +421917 855 014 alebo e-mailom na ivankova@martin.sk, mlyncekova@martin.sk," dodala hovorkyňa mesta Martin.