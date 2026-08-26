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Martin podpísal nájomnú zmluvu na pozemky pod plánovanou lanovkou
Nová lanová dráha by mala mať dĺžku dva a pol kilometra s prevýšením 687 metrov.
Autor TASR
Martin 26. augusta (TASR) - Vedenie martinskej radnice podpísalo nájomnú zmluvu s urbárom na pozemky pod trasou plánovanej lanovky na Martinské hole, ako aj pod jej údolnou a vrcholovou stanicou. V najbližších dňoch plánuje mesto podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Mesto zároveň uzatvorilo s akciovou spoločnosťou Pro Ski kúpnu zmluvu vo výške symbolického jedného eura, ktorou získava práva k projektovej dokumentácii. „Súčasťou procesu je aj postúpenie práv a povinností zo všetkých príslušných stavebných povolení na mesto. Projekt má zároveň platné stavebné povolenie,“ priblížila Jenigár.
Žiadosť o NFP pre 15-miliónový projekt bude mesto predkladať v rámci vyhlásenej výzvy Programu Slovensko 2021 - 2027. „Paralelne mesto pripravuje aj verejné obstarávanie na dodávateľa lanovky. Vzhľadom na rozsah a charakter projektu pôjde o nadnárodné verejné obstarávanie, ktorého cieľom bude transparentným spôsobom vybrať kvalifikovaného zhotoviteľa schopného zabezpečiť realizáciu technologicky náročného projektu,“ zdôraznila martinská hovorkyňa.
Nová lanová dráha by mala mať dĺžku dva a pol kilometra s prevýšením 687 metrov. „Lanovka má zostať vo vlastníctve a správe mesta Martin a nebude prevádzkovaná súkromným investorom. Zámer počíta s celoročnou prevádzkou, nie iba so zimnou sezónou. Má tak slúžiť obyvateľom a návštevníkom počas celého roka a podporiť šport, turistiku a cestovný ruch na Martinských holiach,“ dodala Jenigár.
Mesto zároveň uzatvorilo s akciovou spoločnosťou Pro Ski kúpnu zmluvu vo výške symbolického jedného eura, ktorou získava práva k projektovej dokumentácii. „Súčasťou procesu je aj postúpenie práv a povinností zo všetkých príslušných stavebných povolení na mesto. Projekt má zároveň platné stavebné povolenie,“ priblížila Jenigár.
Žiadosť o NFP pre 15-miliónový projekt bude mesto predkladať v rámci vyhlásenej výzvy Programu Slovensko 2021 - 2027. „Paralelne mesto pripravuje aj verejné obstarávanie na dodávateľa lanovky. Vzhľadom na rozsah a charakter projektu pôjde o nadnárodné verejné obstarávanie, ktorého cieľom bude transparentným spôsobom vybrať kvalifikovaného zhotoviteľa schopného zabezpečiť realizáciu technologicky náročného projektu,“ zdôraznila martinská hovorkyňa.
Nová lanová dráha by mala mať dĺžku dva a pol kilometra s prevýšením 687 metrov. „Lanovka má zostať vo vlastníctve a správe mesta Martin a nebude prevádzkovaná súkromným investorom. Zámer počíta s celoročnou prevádzkou, nie iba so zimnou sezónou. Má tak slúžiť obyvateľom a návštevníkom počas celého roka a podporiť šport, turistiku a cestovný ruch na Martinských holiach,“ dodala Jenigár.