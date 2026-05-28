Martin: Poslanci schválili záverečný účet s prebytkom 3,2 milióna eur
Autor TASR
Martin 28. mája (TASR) - Rezervný fond mesta Martin je po uzatvorení vlaňajšieho hospodárenia bohatší o 3.254.970 eur. O rozdelení prebytku hospodárenia za rok 2025 rozhodli schválením záverečného účtu mestskí poslanci na štvrtkovom rokovaní zastupiteľstva.
Podľa pôvodne schváleného rozpočtu mala martinská samospráva v roku 2025 hospodáriť so sumou necelých 69 miliónov eur, po rozpočtových úpravách v priebehu roka hodnota rozpočtu presiahla 81 miliónov eur. Jeho príjmovú časť sa podarilo naplniť na 93 percent a celkové príjmy mesta tak vlani dosiahli 76.115.523 eur.
Celkové výdavky za rok 2025 boli v záverečnom účte vyčíslené na 69.338.394 eur, čo je 85 percent pôvodných plánov. Mesto v rámci kapitálových výdavkov investovalo 8,5 milióna eur. Najväčšími investičnými akciami bola druhá etapa budovania tribúny so zázemím na atletickom štadióne pri Spojenej škole v Martine, rekonštrukcia strechy na zimnom štadióne a stavebné úpravy v budove na Ulici A. Pietra.
