Martin prevzal hotovú stavbu Centra sociálnych služieb Martin-Podháj

Martin 24. októbra (TASR) – Mesto Martin prevzalo v pondelok dokončenú stavbu Centra sociálnych služieb (CSS) Martin–Podháj, ktoré bude disponovať celkovou kapacitou 40 lôžok. Stavbu dokončili za osem mesiacov a jej cena bola 4,07 milióna eur. Zo Štátneho fondu rozvoja bývania sa uhradí suma 2,51 milióna eur a mesto dofinancuje projekt sumou 1,56 milióna eur. TASR o tom informovala Monika Blisková z úseku primátora mesta Martin.



Objekt je podľa nej členený na centrálnu časť, lôžkovú časť na južnej strane a lôžkovú časť na severnej strane. "V hlavnej budove sa nachádza tiež spoločenská miestnosť, návštevná miestnosť, priestory na rehabilitácie, terapie a kaplnka. Areál je oplotený a nachádza sa v ňom aj oddychová zóna pre klientov," doplnila Blisková.



Predseda martinskej okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku Jozef Surman uviedol, že v Martine žije približne 14.700 seniorov. "Vybudovanie CSS bolo nanajvýš potrebné, keďže mesto žiadne takéto zariadenie nevlastnilo. Naši občania chodili do podobných zariadení v okolitých mestách. Je tu dostatok súkromných CSS, ale niektorí občania nemajú na to, aby tam mohli byť umiestnení. Keďže toto zariadenie vlastní mesto, som presvedčený o tom, že cenovo to bude pre obyvateľov mesta Martin prístupné," povedal Surman.