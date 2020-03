Pri vstupe do UNM v Martine musia pacienti a návštevníci prejsť stanom

Martin 24. marca (TASR) – Hlavný vstup pre peších do Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) slúži od pondelka (23. 3.) výhradne pre zamestnancov nemocnice. Ostatní musia prejsť takzvaným triážnym stanom. Pacientov v ňom roztriedia a poskytnú im inštrukcie, na ktoré pracovisko nemocnice majú ísť so svojím zdravotným problémom. TASR o tom informovala hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová.



Doplnila, že stan sa nachádza na parkovisku pre pacientov, ktorých v ňom triedia v čase od 6.30 do 15.00 h. "Pacientov k stanu pri rampe, určenej pre motorové vozidlá, presmerujú informačné tabule, ktoré sa nachádzajú vo vonkajšej časti areálu nemocnice," uviedla Kapustová.



UNM podľa nej pristúpila k tomuto kroku z dôvodu očakávaného nárastu počtu pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. "Triážny stan zabezpečí rýchlu a správnu identifikáciu všetkých pacientov pred vstupom do areálu nemocnice a odklon všetkých s podozrením alebo potvrdením nákazy novým koronavírusom do vymedzených priestorov. Zdravotnícky personál a dobrovoľníci, ktorými sú študenti medicíny, budú pacientov triediť na základe dotazníkov a merania telesnej teploty," dodala hovorkyňa nemocnice.



"Pacientov upozorňujeme, že vzorky pre laboratórne vyšetrenie na COVID-19 sa v súčasnosti v triážnom stane vykonávať nebudú. O prípadnej zmene budeme verejnosť včas informovať. Naďalej platí, že v prípade podozrenia na ochorenie COVID-19 je potrebné kontaktovať infolinky zriadené na tento účel. Prosíme pacientov, aby netelefonovali priamo na infektologickú kliniku UNM, pretože tým výrazne zaťažujú zdravotnícky personál, ktorý má prioritne poskytovať zdravotnú starostlivosť pacientom," zdôraznila Kapustová.



Podotkla, že vstup cez triážny stan sa netýka pacientov s urgentným stavom, ktorých do nemocnice privezie zdravotná záchranná služba. "Takéto prípady rieši priamo oddelenie urgentného príjmu," uzavrela hovorkyňa UNM.