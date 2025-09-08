< sekcia Regióny
Martin pristúpil k revitalizácii areálu ZŠ s MŠ J. V. Dolinského
Najrozsiahlejšou časťou projektu je výstavba a rekonštrukcia školského športoviska.
Autor TASR
Martin 8. septembra (TASR) - Martinská samospráva pristúpila k revitalizácii areálu Základnej školy (ZŠ) s materskou školou (MŠ) J. V. Dolinského v mestskej časti Priekopa. Ako na pondelkovom tlačovom brífingu informoval primátor Ján Danko, investíciu za 386.000 eur financuje radnica vďaka eurofondom v rámci územia udržateľného mestského rozvoja.
Najrozsiahlejšou časťou projektu je výstavba a rekonštrukcia školského športoviska. „Bude tu atletická dráha, futbalové ihrisko, tenisový stôl, workoutové ihrisko, čiže všetko, čo by malo slúžiť na pohyb detí tak, aby po sedení v laviciach mohli urobiť aj niečo pre svoje zdravie,“ priblížil Danko.
Projekt počíta aj s vybudovaním vonkajšej učebne so vzdelávacím panelom na vonkajšie vyučovanie i voľnočasové krúžky a takisto s modernizáciou dvoch tried základnej školy, ktoré doplnia didaktickou technikou. „Celý projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie v hodnote 386.000 eur. Mesto má svoj podiel v objeme 30.000 eur. Predpokladám, že ak stavbári dodržia harmonogram, tak už koncom októbra a v novembri by sa tu v novom areáli mohli preháňať deti,“ dodal Danko.
Školu v Priekope momentálne navštevuje 415 základoškolákov a 128 škôlkarov. „Ihrisko bolo v popoludňajších hodinách využívané aj obyvateľmi okolitého sídliska, takže počet ľudí, ktorí využijú túto plochu, bude podstatne vyšší,“ poznamenal riaditeľ školy Ivan Hrozienčik.
Doplnil, že zvyšovanie telesnej kultúry je jednou z priorít vzdelávacieho programu školy. „Snažíme sa deti viesť k športovaniu a v posledných rokoch sa to ukazuje aj vo výsledkoch, ktoré dosahujú. Kvalita mojich pedagógov, ktorí sa venujú telesnej výchove, je veľmi dobrá a snažia sa zapracovať do vzdelávania nové trendy. Nielen samotný ovál, ale aj vybavenie cvičiacimi prvkami určite pomôže k skvalitneniu výuky,“ uzavrel Hrozienčik.
