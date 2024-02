Rekonštrukciu budovy Advokátskej komory v Martine dokončia v máji

Martin 8. februára (TASR) - Druhá etapa rekonštrukcie bývalej administratívnej budovy Advokátskej komory v Martine by sa mala skončiť v máji tohto roka a vyžiada si investíciu 1,549 milióna eur. TASR o tom informoval Miroslav Hamar z úseku primátora mesta Martin.



Doplnil, že v rámci druhej etapy sa robia stavebné úpravy - výmena rozvodov, oprava podláh, stien, omietok a ich následného maľovania. "Všetky práce na pamiatkovo hodnotných prvkoch sa realizujú pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu," uviedol.



Pripomenul, že rekonštrukcia budovy Advokátskej komory sa oficiálne začala 17. októbra 2018. "Práce sa blížia ku koncu a môžeme sledovať, ako objekt nadobúda originálne historické kontúry. V záverečnej fáze rekonštrukcie dostanú steny pôvodné farebné odtiene a podlahy finálnu podobu," priblížil.



Primátor Martina Ján Danko verí, že do leta bude rekonštrukcia kompletne hotová. "Momentálne uvažujeme, že by tu malo byť aj mestské múzeum. Časť priestorov môžeme použiť na reprezentačné účely. Ale sú tu aj priestory, ktoré budeme určite ponúkať na komerčné využitie. V konečnom dôsledku nechám rozhodnutie na poslancov, pretože udržateľnosť tejto budovy nebude lacná," dodal.