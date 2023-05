Martin rozdelí športovým klubom dotácie, o časti rozhodnú rodičia

Martin 10. mája (TASR) – Mesto Martin rozdelí v roku 2023 športovým klubom dotáciu v celkovej výške 250.000 eur a ďalších 80.000 eur prostredníctvom dotácie na vrcholový šport. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Kalmanovej môžu rodičia tretí rok po sebe rozhodnúť o rozdelení približne jednej tretiny športových dotácií.



O dotácii prostredníctvom mestských športových poukazov môžu podľa hovorkyne rozhodnúť cez informačný systém mesta. "Dôležité bolo, aby kluby zaregistrovali žiadosť o poskytnutie dotácie. Následne ich mohli zaradiť do výberu pre rodičov či mládež. Tí si môžu do 19. mája vygenerovať a uplatniť mestský športový poukaz," uviedla Kalmanová.



Mesto sa podľa zástupcu primátora a člena komisie športu Adama Žiláka snažilo dať zákonným zástupcom detí a dospelým mládežníkom do 23 rokov možnosť priamo určiť, ktorú športovú organizáciu podporia. "Takáto forma dotácie zrovnoprávňuje športové kluby a je presným zrkadlom toho, akým spôsobom klub pracuje s deťmi a mládežou," ozrejmil.



Športové poukazy zaviedlo mesto do praxe v roku 2021. Prvý rok ich bolo 486, o rok neskôr 642. Priamymi dotáciami na šport sa snažíme motivovať kluby mať čo najviac detí a mládežníkov s trvalým pobytom v Martine. A taktiež lepšie pracovať s rodičmi detí," uviedla predsedníčka komisie športu v Martine Lucia Klocová.



V roku 2022 bolo v Martine 15 oprávnených športových organizácií, ktoré vykonávajú činnosť v uznanom športe podľa Zákona o športe. "Pri hodnote jedného športového poukazu vo výške 155,50 eura bola celková prerozdelená suma dotácie 99.831 eur," dodal člen komisie športu mesta Martin Matej Nosek.