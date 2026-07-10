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Martin sa bude uchádzať o eurofondy pre lanovku na Martinské hole
Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 15 miliónov eur, pričom takmer 14 miliónov eur môže byť financovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu.
Autor TASR
Martin 10. júla (TASR) - Martinská samospráva sa bude uchádzať o eurofondovú podporu na výstavbu novej kabínkovej lanovky na Martinské hole. Ako na piatkovom tlačovom brífingu informoval primátor Ján Danko, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu, umožňujúcu mestu Martin a regiónu Turiec uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.
Doplnil, že Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Martin schválila predloženie projektu do tejto výzvy. „Martinské hole sú prirodzenou súčasťou identity nášho mesta. Dnešok nepovažujem za cieľ, ale za významný míľnik na ceste k projektu, o ktorom sa v Martine hovorí celé desaťročia. Dnes už nejde o víziu na papieri,“ uviedol Danko.
Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 15 miliónov eur, pričom takmer 14 miliónov eur môže byť financovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Podľa Danka sa projekt nachádza v pokročilej fáze prípravy a začalo sa aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. V prípade úspešného získania finančných prostriedkov a ukončenia všetkých zákonných procesov vzniká reálna možnosť začať s výstavbou ešte v tomto roku.
Pred mestom ešte stojí viacero administratívnych a realizačných krokov vrátane prerokovania projektu v mestskom zastupiteľstve. „Takéto projekty presahujú jedno volebné obdobie aj jednu politickú garnitúru. Práve teraz máme jedinečnú príležitosť získať významné externé financovanie a bola by veľká škoda, keby sme ju nevyužili. Verím, že pri projekte, ktorý môže ovplyvniť rozvoj Martina na desiatky rokov, dokážeme hľadať to, čo nás spája,“ dodal Danko.
Doplnil, že Kooperačná rada Udržateľného mestského rozvoja Martin schválila predloženie projektu do tejto výzvy. „Martinské hole sú prirodzenou súčasťou identity nášho mesta. Dnešok nepovažujem za cieľ, ale za významný míľnik na ceste k projektu, o ktorom sa v Martine hovorí celé desaťročia. Dnes už nejde o víziu na papieri,“ uviedol Danko.
Celkové oprávnené výdavky projektu presahujú 15 miliónov eur, pričom takmer 14 miliónov eur môže byť financovaných z fondov Európskej únie a štátneho rozpočtu. Podľa Danka sa projekt nachádza v pokročilej fáze prípravy a začalo sa aj verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa stavebných prác. V prípade úspešného získania finančných prostriedkov a ukončenia všetkých zákonných procesov vzniká reálna možnosť začať s výstavbou ešte v tomto roku.
Pred mestom ešte stojí viacero administratívnych a realizačných krokov vrátane prerokovania projektu v mestskom zastupiteľstve. „Takéto projekty presahujú jedno volebné obdobie aj jednu politickú garnitúru. Práve teraz máme jedinečnú príležitosť získať významné externé financovanie a bola by veľká škoda, keby sme ju nevyužili. Verím, že pri projekte, ktorý môže ovplyvniť rozvoj Martina na desiatky rokov, dokážeme hľadať to, čo nás spája,“ dodal Danko.