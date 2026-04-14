Martin sa i tento rok zapojí do kampane Do práce na bicykli
Autor TASR
Martin 14. apríla (TASR) - Mesto Martin sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Dvoj- až štvorčlenné tímy z firiem, inštitúcií či zo škôl sa môžu registrovať do 7. júna. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
V poradí už 13. ročník nesie motto Malá zmena v ceste, veľká zmena v meste! a zdôrazňuje význam individuálnych rozhodnutí pri každodennej doprave. „Novinkou aktuálneho ročníka je evidencia spálených kalórií prostredníctvom aplikácie, ako aj úprava hodnotiacich kritérií. Väčší dôraz sa bude klásť na pravidelnosť jázd a aktivitu tímov,“ uviedla Jenigár.
Mesto Martin dlhodobo patrí medzi lídrov súťaže Do práce na bicykli a v kategórii samospráv v minulosti viackrát zvíťazilo. „Verím, že aj tento rok potvrdíme, že nám záleží na zdravšom, čistejšom a príjemnejšom meste. Každý jeden kilometer na bicykli, pešo alebo verejnou dopravou má význam - pre naše zdravie aj pre kvalitu života v Martine,“ poznamenal primátor Ján Danko.
Minulý rok v rámci projektu súťažilo 787 Martinčanov v 225 tímoch. Spolu najazdili viac ako 110.000 kilometrov. Najväčšie zastúpenie spomedzi firiem a inštitúcií mala Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského s 36 tímami a so 118 účastníkmi.
