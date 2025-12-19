< sekcia Regióny
Martin sa postupne pripravuje na nový systém vývozu komunálneho odpadu
Nové čierne začipované 120-litrové nádoby na komunálny odpad do rodinných domov sú pre obyvateľov k dispozícii v priestoroch zberného dvora spoločnosti Brantner Fatra.
Autor TASR
Martin 19. decembra (TASR) - Mesto Martin sa v súvislosti s legislatívnymi zmenami postupne pripravuje na nový systém vývozu komunálneho odpadu. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, jedným z prvých krokov k zavedeniu zmeny systému vývozu komunálneho odpadu na území mesta je nevyhnutnosť začipovaných nádob na komunálny odpad.
„V procese pripravovanej zmeny bude počas roka 2026 zmesový komunálny odpad z rodinných domov naďalej vyvážaný aj z nečipovaných zberných nádob. Zároveň však bude mesto počas celého roka 2026 postupne prechádzať na zber výhradne z čiernych očipovaných nádob s oranžovým vrchnákom, ktoré sú zapožičané mestom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že rovnakým systémom čipovania musia prejsť aj nádoby na kuchynský odpad a bio odpad zo záhrad, ktorý sa ukladá do hnedých nádob.
Nové čierne začipované 120-litrové nádoby na komunálny odpad do rodinných domov sú pre obyvateľov k dispozícii v priestoroch zberného dvora spoločnosti Brantner Fatra. Prevziať si ich môžu bezplatne do konca marca 2026 v pracovných dňoch od 10.00 h do 18.00 h.
Dôchodcom a imobilným občanom rozvoz 120-litrových čiernych nádob na komunálny odpad po dohode zabezpečí mesto Martin v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra. „V prípade, že ešte nemáte začipovanú hnedú 120-litrovú nádobu na kuchynský odpad, respektíve biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, kontaktujte spoločnosť Brantner Fatra,“ dodala Jenigár.
„V procese pripravovanej zmeny bude počas roka 2026 zmesový komunálny odpad z rodinných domov naďalej vyvážaný aj z nečipovaných zberných nádob. Zároveň však bude mesto počas celého roka 2026 postupne prechádzať na zber výhradne z čiernych očipovaných nádob s oranžovým vrchnákom, ktoré sú zapožičané mestom,“ uviedla hovorkyňa s tým, že rovnakým systémom čipovania musia prejsť aj nádoby na kuchynský odpad a bio odpad zo záhrad, ktorý sa ukladá do hnedých nádob.
Nové čierne začipované 120-litrové nádoby na komunálny odpad do rodinných domov sú pre obyvateľov k dispozícii v priestoroch zberného dvora spoločnosti Brantner Fatra. Prevziať si ich môžu bezplatne do konca marca 2026 v pracovných dňoch od 10.00 h do 18.00 h.
Dôchodcom a imobilným občanom rozvoz 120-litrových čiernych nádob na komunálny odpad po dohode zabezpečí mesto Martin v spolupráci so spoločnosťou Brantner Fatra. „V prípade, že ešte nemáte začipovanú hnedú 120-litrovú nádobu na kuchynský odpad, respektíve biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, kontaktujte spoločnosť Brantner Fatra,“ dodala Jenigár.