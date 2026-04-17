Martin sa zapája do Dňa advokácie s bezplatným právnym poradenstvom
Autor TASR
Martin 17. apríla (TASR) - Mesto Martin sa po prvý raz zapája do celoslovenského projektu Deň advokácie, ktorý prinesie bezplatné právne poradenstvo pre verejnosť. Ako informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár, Martinčania budú môcť využiť pomoc advokátov v stredu 22. apríla symbolicky priamo v priestoroch bývalej Advokátskej komory.
„Záujemcovia o právnu pomoc sa nemusia vopred registrovať. Stačí prísť budúcu stredu v čase od 9.00 do 14.00 h priamo do budovy bývalej Advokátskej komory, kde budú k dispozícii odborníci pripravení poradiť v rôznych oblastiach práva - od rodinných a pracovných otázok až po spotrebiteľské či obchodné záležitosti,“ priblížila Jenigár.
Na význam odbornej pomoci upozorňuje aj advokátka a koordinátorka projektu pre mesto Martin Marína Gallová. „Každé stretnutie s advokátom je dôverné, advokáti sú viazaní zákonnou povinnosťou mlčanlivosti. Ľudia sa preto nemusia obávať otvorene hovoriť o svojich problémoch - vždy im bude poskytnuté profesionálne a diskrétne poradenstvo,“ uviedla Gallová.
Podľa advokátky a koordinátorky projektu Martiny Kiseľovej je osobná konzultácia nenahraditeľná. „V praxi sa často stretávame s tým, že ľudia si hľadajú rady na internete, ktoré však nemusia zodpovedať ich konkrétnej situácii. Práve preto je lepšie obrátiť sa na odborníkov, ktorí vedia poskytnúť presné a spoľahlivé riešenie,“ dodala Kiseľová.
Projekt Deň advokácie je tradične organizovaný pri príležitosti prijatia prvého ponovembrového zákona o slobodnom výkone advokácie z roku 1990. Jeho cieľom je priblížiť právne služby verejnosti a zabezpečiť ich dostupnosť aj pre tých, ktorí si ich bežne nemôžu dovoliť.
