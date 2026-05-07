Martin si pietnym aktom pripomenul Deň víťazstva nad fašizmom
Podujatie sa konalo symbolicky deň vopred a je dlhoročnou tradíciou, ktorou si mesto pripomína nielen historické udalosti, ale aj ich význam pre súčasnosť.
Autor TASR
Martin 7. mája (TASR) - Mesto Martin si vo štvrtok pietnym aktom uctilo Deň víťazstva nad fašizmom. Spomienkové podujatie sa uskutočnilo pri Pamätníku Slovenského národného povstania v mestskej časti Sever. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Podujatie sa konalo symbolicky deň vopred a je dlhoročnou tradíciou, ktorou si mesto pripomína nielen historické udalosti, ale aj ich význam pre súčasnosť. „To, čo si dnes pripomíname, nie je len história uzavretá v učebniciach. Je to neustále upozornenie, že hranica medzi civilizáciou a barbarstvom je tenšia, než by sme si chceli priznať,“ uviedol primátor Ján Danko.
Podľa jeho slov dnes čelíme tlaku spochybňovať pravdu, rozdeľovať spoločnosť a oslabovať dôveru medzi ľuďmi. „Práve preto je dôležité, aby sme si tieto udalosti pripomínali a chránili hodnoty, na ktorých stojí slobodná spoločnosť,“ dodal Danko.
