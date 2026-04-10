Martin si pietnymi aktmi pripomenul 81. výročie oslobodenia mesta
Na podujatiach sa zúčastnili predstavitelia mesta, organizácií, škôl, ako aj obyvatelia, ktorí si prišli uctiť pamiatku tých, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta a regiónu Turiec.
Autor TASR
Martin 10. apríla (TASR) - Mesto Martin si v piatok pietnymi aktmi uctilo 81. výročie oslobodenia mesta a regiónu Turiec. Spomienkové podujatia sa uskutočnili na Cintoríne hrdinov Slovenského národného povstania (SNP) v Priekope aj pri pamätníku SNP v mestskej časti Sever. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Na podujatiach sa zúčastnili predstavitelia mesta, organizácií, škôl, ako aj obyvatelia, ktorí si prišli uctiť pamiatku tých, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta a regiónu Turiec. „Spomienkové zhromaždenia sa niesli v duchu úcty, pokory a pripomenutia si hodnoty slobody, ktorá bola vybojovaná za cenu mnohých ľudských životov,“ uviedla Jenigár.
Primátor mesta Ján Danko vo svojom príhovore upozornil, že odkaz týchto udalostí zostáva aktuálny aj dnes. „Sú dni, keď sa minulosť nevracia ako spomienka, ale ako otázka. Dnešok je jedným z nich. Otázka, ktorú nám kladie, je jednoduchá: Čo pre nás dnes znamená sloboda, za ktorú iní zaplatili vlastným životom?“ poznamenal Danko.
Zároveň poukázal na súčasnú situáciu vo svete, ktorú poznačujú nové aj pretrvávajúce konflikty, ako aj ekonomická neistota. Podľa jeho slov práve tieto okolnosti zvýrazňujú význam hodnôt, ktoré si mesto každoročne pripomína.
Na podujatiach sa zúčastnili predstavitelia mesta, organizácií, škôl, ako aj obyvatelia, ktorí si prišli uctiť pamiatku tých, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta a regiónu Turiec. „Spomienkové zhromaždenia sa niesli v duchu úcty, pokory a pripomenutia si hodnoty slobody, ktorá bola vybojovaná za cenu mnohých ľudských životov,“ uviedla Jenigár.
Primátor mesta Ján Danko vo svojom príhovore upozornil, že odkaz týchto udalostí zostáva aktuálny aj dnes. „Sú dni, keď sa minulosť nevracia ako spomienka, ale ako otázka. Dnešok je jedným z nich. Otázka, ktorú nám kladie, je jednoduchá: Čo pre nás dnes znamená sloboda, za ktorú iní zaplatili vlastným životom?“ poznamenal Danko.
Zároveň poukázal na súčasnú situáciu vo svete, ktorú poznačujú nové aj pretrvávajúce konflikty, ako aj ekonomická neistota. Podľa jeho slov práve tieto okolnosti zvýrazňujú význam hodnôt, ktoré si mesto každoročne pripomína.