Slovenská národná knižnica v Martine predstaví monografiu M. Kukučína

Martin 22. júna (TASR) - Monografiu Životná odysea Martina Kukučína predstaví Slovenská národná knižnica (SNK) vo štvrtok (24. 6.) v sídelnej budove v Martine. Podľa hovorkyne knižnice Kataríny Štefanides Mažáriovej mapuje novinka z produkcie Vydavateľstva SNK bohatý životný osud večného pútnika Mateja Bencúra, ktorého svet pozná ako spisovateľa pod menom Martin Kukučín.



"Autorkou knihy s bohatou obrazovou prílohou je Mária Rapošová. Knihu uvedú do života o 15. hodine literárny vedec Augustín Maťovčík a literárna historička Daša Korytárová Lofajová, ktorí ju lektorovali. Po skončení slávnosti bude možné absolvovať prehliadku rozsiahlej trojvýstavy Tri odysey Martina Kukučína, ktorej autorkou je Mária Rapošová a zakúpiť si prezentovanú monografiu," doplnila hovorkyňa SNK.



SNK sa v Literárnom múzeu venovala špeciálne Kukučínovi už v roku 2020, kedy si výstavou pripomenula 160. výročie jeho narodenia. "Najpríťažlivejším exponátom na výstave bola doteraz prvá 3D socha spisovateľa na Slovensku i vo svete, urobená podľa bronzového originálu sochy Kukučína od svetoznámeho sochára Ivana Meštrovića. Veľkú pozornosť si zasluhuje preto, lebo sa stala najvzácnejšou sochou slovenského spisovateľa v dejinách a bola umiestnená na troch kontinentoch sveta. Výstava je momentálne inštalovaná v sídelnej budove SNK," uviedla Štefanides Mažáriová.



Okrem zbierok SNK sú na výstave použité aj informácie, dokumenty a fotografie z fondov Slovenského národného múzea v Martine, Literárneho informačného centra v Bratislave a Oravského múzea P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne. "Ďakujeme aj za možnosť načrieť do rodinných archívov Rudinských z USA i zo Slovenska, do archívov Márie Galanovej a jej známych z USA i z Kanady, za spoluprácu ďakujeme aj historikom mesta Pukanec," dodala hovorkyňa SNK.