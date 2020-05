Národná knižnica vlani uchovávala vyše päť miliónov dokumentov

Martin 26. mája (TASR) – Do Slovenskej národnej knižnice (SNK) v Martine v roku 2019 pribudlo 32.638 dokumentov a ku koncu minulého roka ich uchovávala celkovo 5.270.182. SNK vlani evidovala 8655 aktívnych používateľov, zaznamenala 146.437 knižničných výpožičiek, 87.445 vyhľadávaní v digitálnej knižnici a 65.160 výpožičiek archívnych dokumentov Literárneho archívu SNK. TASR o tom informovala hovorkyňa knižnice Katarína Štefanides Mažáriová.



Podľa generálnej riaditeľky SNK Kataríny Krištofovej v rámci udržateľnosti národného projektu Digitálna knižnica a digitálny archív zdigitalizovali 55.014 objektov, čo je o 30 percent viac, ako plánovali. "Osobne ma potešilo, že výsledky tohto projektu stále rezonujú v médiách – začiatkom marca 2019 odznela na túto tému reportáž v medzinárodnej televíznej sieti EuroNews. Teší ma tiež, že vlani na naše podujatia prišlo viac ako 80.000 návštevníkov, medzi ktorými boli zastúpené aj významné osobnosti verejného života zo Slovenska i zahraničia," zhodnotila Krištofová.



"Bádateľom sme sprístupnili v sídelnej budove SNK novú Študovňu starých a vzácnych tlačí. Poskytla služby – osobne aj elektronicky – mnohým bádateľom nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Nemecka, USA, Rumunska, či dokonca z Taiwanu," uviedla hovorkyňa SNK.



Na začiatku mája 2019 zriadila SNK nový odbor Knižničný inštitút, ktorého hlavným cieľom je metodicky pomáhať slovenským knižniciam a zastrešovať celoživotné vzdelávanie knihovníkov. "Odborní pracovníci SNK aktívne prezentovali svoje znalosti a ukončené projekty na domácich aj zahraničných fórach. Generálna riaditeľka SNK sa aktívne podieľala na práci Výkonného výboru Konferencie riaditeľov európskych národných knižníc (CENL), v ktorom pôsobí ako jeho podpredsedníčka, či Stáleho výboru pre národné knižnice IFLA, do ktorého ju zvolili už na druhé funkčné obdobie," doplnila Štefanides Mažáriová.



Pri príležitosti 50. výročia vzniku usporiadal Národný biografický ústav SNK v apríli 2019 odborný seminár, ktorý bol retrospektívnym obzretím sa za činnosťou. "Začiatkom júna 2019 kolegovia z Literárneho archívu SNK pripravili prvýkrát pre odbornú i laickú verejnosť deň otvorených dverí a prezentovali to najzaujímavejšie a najcennejšie zo svojich fondov a zbierok. Za 65 rokov činnosti archív zhromaždil viac ako 1,8 milióna literárnych a hudobných rukopisov a fotodokumentov. V poradí posledným jubilujúcim pracoviskom bolo Slovanské múzeum A. S. Puškina v Brodzanoch, ktoré si 15. novembra 2019 pripomenulo komornou slávnosťou 40-ročnú existenciu," dodala hovorkyňa SNK.