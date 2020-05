Martinské športové kluby pre deti žiadajú prehodnotiť zrušenie dotácií

Martin 18. mája (TASR) – Memorandum na podporu športu a mládeže odovzdali na Mestskom úrade v Martine zástupcovia športových klubov detí a mládeže. Žiadajú v ňom prehodnotiť uznesenie Mestského zastupiteľstva v Martine zo 7. mája 2020 o zrušení dotácií pre šport vo výške 340 000 eur.



Iniciátorom memoranda je poslanec MsZ Martin Kalnický. "S našim návrhom sa stotožňuje 17 klubov - signatárov memoranda. Zastupujeme zhruba 1855 detí, ktorých sa zmena rozpočtu v oblasti športu dotkne. Športové kluby právom počítali s týmito financiami, ale do vypuknutia pandémie ich nedostali. A teraz je tu dokonca existenčné ohrozenie," zdôraznil Kalnický.



Podľa konateľa Turčianskej hádzanárskej akadémie THA Martin Andreja Rodáka mali kluby dotáciu zapracovanú do rozpočtu už od minulého roka.



"V Martine sa pripravil a spustil verejne dostupný a známy kľúč rozdeľovania dotácií. Celý tento proces sa pred pár týždňami zastavil. Pre nás by to znamenalo ubratie z plánovaných aktivít, ktoré sa zameriavajú najmä na deti do 15 rokov - od prvej triedy až po deviatu triedu základných škôl," podotkol Rodák.



"V Martine máme zhruba 150 detí. Mali sme mať dotáciu okolo 10 000 eur, čo je asi tretina z nášho rozpočtu. Keby sme peniaze nedostali, museli by sme obmedziť súťaže. Buď by sme sa na nich nezúčastnili, alebo by sa zvýšili náklady pre rodičov a deti," doplnila Iveta Chmelíková z Hokejbalového klubu Medokýš Martin.



Vedeniu mesta sa podľa hovorkyne Martina Zuzany Kalmanovej podarilo na základe uznesenia MsZ vyčleniť z rozpočtu 170 000 eur na dotácie.



"Čo predstavuje 34 percent z pôvodného dotačného balíka. Financie na dotácie sa rozdelia na základe pôvodných kritérií, pričom napríklad na podporu mládežníckeho športu pripadá suma viac ako 100 000 eur. Financie môžu byť pre oprávnených žiadateľov uvoľnené okamžite po schválení MsZ mesta Martin, najbližšie zasadnutie sa uskutoční 4. júna 2020," dodala Kalmanová.