Martin Michalko povedie správu športových zariadení Martina

Martin 29. mája (TASR) - Príspevkovú organizáciu martinskej samosprávy Správa športových zariadení mesta povedie Martin Michalko. Jeho vymenovanie do funkcie k 1. júlu 2025 schválili na štvrtkovom rokovaní poslanci mestského zastupiteľstva.



Doterajší riaditeľ Štefan Balošák ukončí pracovný pomer 30. júna a do výberového konania na uvoľnený post sa prihlásilo šesť záujemcov. Na pohovore pred výberovou komisiou sa však zúčastnilo len päť z nich, keďže jeden z uchádzačov nesplnil kvalifikačné predpoklady. Na základe bodového hodnotenia odporučila výberová komisia na vymenovanie Martina Michalka.



Viacerí opoziční poslanci kritizovali nedostatočnú transparentnosť výberového konania. „Výberové konanie prebehlo riadne, transparentne a podľa pravidiel tak ako pri výberovom konaní na riaditeľa útvaru hlavného architekta či Kultúrnej scény Martin. Zvolaná bola komisia a dodržané boli všetky smernice a zákony. Výsledkom je kvalifikovaný kandidát, ktorý bol vybraný odborne, a nie politicky,“ reagoval viceprimátor Adam Žilák.



Za vymenovanie Michalka do funkcie nakoniec hlasovalo 14 z 24 prítomných poslancov, šiesti poslanci hlasovali proti a štyria sa hlasovania zdržali.



Nový riaditeľ Správy športových zariadení mesta Martin vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislava špecializáciu športový manažment a tenis. V posledných rokoch pôsobil v súkromnej spoločnosti, pričom sa venoval predovšetkým správe budov a prenájmu nebytových priestorov. Pôsobil ako tenisový tréner mládeže v Martine a podieľal sa na organizácii športových podujatí.