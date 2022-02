Martin spustil stavbu Centra sociálnych služieb Martin-Podháj

Martin 16. februára (TASR) – Mesto Martin spustilo v stredu stavbu Centra sociálnych služieb (CSS) Martin-Podháj. Podľa primátora Martina Jána Danka sú celkové náklady zhruba 4,1 milióna eur. Z toho prefinancuje Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) 2,5 milióna eur a zvyšok mesto. Stavbu by mali podľa zmluvy ukončiť o 165 dní.



Kapacita zariadenia v stacionári bude 40 miest. Druhá časť bude slúžiť seniorom, ktorí budú dochádzať denne. "Záujem je naozaj veľký. Na takéto zariadenia sa čaká mesiace až roky. Všetky zariadenia nielen v Martine, ale aj v okolitých mestách sú v podstate preplnené," povedal Danko s tým, že ide o prvé zariadenie vo vlastníctve mesta.



Na spustení stavby sa zúčastnil aj predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). "Som veľmi rád, že aj ŠFRB podporuje takéto projekty. Pevne verím, že už na Vianoce budú v novom zariadení bývať seniori. Spolupráca s mestom Martin je veľmi dobrá. Primátor sa zaujíma o možnosti financovania cez štátny fond. Som presvedčený, že už majú know-how, akým spôsobom žiadať, čoho sa vyvarovať a už vedia získavať tieto prostriedky," skonštatoval Kollár.



Martinský primátor pripomenul, že mesto muselo dvakrát súťažiť dodávateľa stavby. "Prvá súťaž bola v apríli 2021. Ale pre administratívu neboli dokončené procesné kroky, aby sa stavba mohla začať v auguste. Ceny začali prudko stúpať. No a spoločnosť, ktorá legitímne vysúťažila stavbu, žiadala zvýšiť cenu o 30 percent. Žiaľ, podľa slovenských zákonov nie je možné vysúťaženú cenu zvýšiť bez novej súťaže. Tak sme sa dohodli, že odstúpila od súťaže. Vypísala sa znova súťaž a rozdiel je takmer jeden milión eur," vysvetlil Danko.



Doplnil, že mesto už podalo žiadosť na ŠFRB na výstavbu ďalšieho domu pre seniorov s kapacitou 40 miest. "Predpokladám, že ešte v lete by sa mohlo začať stavať, ak dostaneme dotáciu. Bez dotácie zo ŠFRB mesto nemá schopnosť postaviť ho z vlastných zdrojov," dodal martinský primátor.