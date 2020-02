Študenti hľadali možné riešenia humanitárnej krízy vo Venezuele

Martin 1. februára (TASR) - Stredoškoláci zo Slovenska i Maďarska hľadali možnosti riešenia humanitárnej krízy vo Venezuele či ochrany morí a oceánov. Otázkami sa zaoberali koncom januára na modelovej konferencii OSN, ktorú po prvý raz organizovala Evanjelická spojená škola v Martine. Informoval o tom v sobotu TASR jeden z organizátor Adam Ulbricht.



Na modelovej konferencii sa zúčastnilo viac ako 95 študentov, tí sa rozdelili do piatich skupín, z ktorých každá hľadala možnosti riešenia jedného z problémov. Ekonomická komisia sa zaoberala humanitárnou krízou vo Venezuele, environmentálna témou ochrany morí a oceánov, historická bosnianskou vojnou v roku 1992, futuristická znovuzrodením Osmanskej ríše a komisia ľudských práv riešila ľudské práva a ich porušovanie v prípade LGBTQ komunity.



"Počas celého dňa študenti diskutovali o problémoch danej témy a snažili sa nájsť spoločné riešenie. Druhý deň študenti v komisiách dokončili ich diskusie a pripravili si riešenie na danú tému, ktoré neskôr prezentovali na slávnostnom ukončení konferencie. Štyrom z piatich komisií bolo schválené riešenie daného problému, z čoho máme nesmiernu radosť," ozrejmila Klára Zemková zo spojenej školy.



Najlepší delegáti podľa nej dostali ocenenia za ich zodpovedný a aktívny prístup pri riešení problému. "Dvaja najlepší delegáti postúpili na konferenciu do Poľska, kde môžu svoje schopnosti a názory prezentovať na veľkej medzinárodnej konferencii. Sme hrdí na to, že i keď modelová organizácia u nás prebiehala po prvý krát, dopadla výborne," dodala Zemková.