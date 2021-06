Očkovací tím martinskej nemocnice sa zameria na imobilných občanov

Martin 21. júna (TASR) – Výjazdový očkovací tím vakcinačného centra Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) zaočkoval takmer všetky zariadenia sociálnych služieb v Turci. Mobilná očkovacia jednotka sa preto najbližšie zameria na imobilných občanov a s vakcínami bude jazdiť priamo do obcí. TASR o tom informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM.



Pripomenula, že očkovanie formou výjazdovej služby spustila UNM medzi prvými na Slovensku ešte v polovici januára.



„Očkovací tím je súčasťou vakcinačného centra nemocnice. Vedúcou lekárkou tímu je Anna Vargová, ktorá pracovala dlhé roky aj ako lekárka záchrannej zdravotnej služby a v teréne sa neraz stretla s rôznymi kritickými stavmi. Za svoju prácu ju ocenili zlatým záchranárskym krížom za výnimočný prínos pre záchranárstvo," uviedla Marčeková.



„Sme minipracoviskom, ktoré zriadili prednostne na účely očkovania seniorov, klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb. Pilotné očkovanie sme spravili koncom januára a odvtedy sme zaočkovali už takmer 99 percent zariadení v Turci. Doposiaľ sme zaočkovali celkom 3337 obyvateľov Turca. Prvou dávkou už máme zaočkované úplne všetky zariadenia, ktoré o to požiadali. Ešte nás čaká v niektorých preočkovanie druhou dávkou," doplnila Vargová.



Veľkokapacitné očkovanie v telocvični gymnázia v Turčianskych Tepliciach podľa nej využilo 444 obyvateľov a preočkovanie druhou dávkou sa uskutočnilo 12. júna.



„Mnohí pritom ocenili možnosť, že nemuseli za vakcínou cestovať do Martina, ale že očkovací tím prišiel za nimi. V ďalšej fáze v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom budú tímy už zamerané na imobilných alebo ťažko mobilných, ktorí nemajú možnosť dostaviť sa do vakcinačných centier," priblížila ďalšiu prácu výjazdového očkovacieho tímu Vargová.



„Starostovia jednotlivých obcí majú možnosť vytvárať zoznamy a požiadavky následne poslať na ŽSK, ktorý službu mobilnej očkovacej jednotky koordinuje. Očkovací tím príde priamo do obce a nahlásených obyvateľov zaočkuje," dodala Marčeková.



Výjazdový tím začínal očkovanie s vakcínou od spoločnosti Moderna, následne prešiel na vakcínu Comirnaty od Pfizer/BioNTech, ktorou očkuje dodnes. Podľa Vargovej bol výber vakcíny správny.



„Napriek tomu, že sme očkovali skupinu obyvateľstva, ktorá je najviac postihnutá rôznymi pridruženými ochoreniami, komplikácií po očkovaní bolo len veľmi málo, aj to len nezávažné," vysvetlila vedúca lekárka tímu.



„V niektorých zariadeniach sa krátko po očkovaní vyskytla nákaza ochorením COVID-19. Postihla aj niektorých už zaočkovaných, pretože po prvej dávke ešte nemali plnú imunitnú odpoveď. Práve u nich sa preukázal význam očkovania, pretože prežili a mali priebeh omnoho miernejší," podotkla Vargová.