Turistické informačné centrum v Martine sídli v nových priestoroch

Martin 8. augusta (TASR) - Turistické informačné centrum (TIC) v Martine sídli od štvrtka vo vynovených priestoroch budovy kina Moskva. Ako na slávnostnom otvorení poznamenal zástupca primátora Stanislav Thomka, po niekoľkých zmenách sídla je nový zrekonštruovaný priestor pre martinské TIC definitívny. Do rekonštrukcie investovala radnica spoločne s ďalšími partnermi približne 100.000 eur.



Pred necelými tromi rokmi premiestňovali TIC do budovy Millenia na Divadelnom námestí, ale klimatické podmienky v presklenej budove neumožňovali jeho celoročnú prevádzku. "Historicky sídlilo TIC vo viacerých prevádzkach a práve pri tomto priestore v kine Moskva sme usúdili, že sídlo už bude stabilné a nemenné. Preto sme sa rozhodli investovať finančné prostriedky do jeho rekonštrukcie. Investícia sa pohybovala na úrovni 100.000 eur, pričom väčšina finančných prostriedkov je z mestského rozpočtu," priblížil viceprimátor Thomka.



Na rekonštrukcii priestorov martinská radnica spolupracovala s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu (OOCR) Turiec. Predseda jej predstavenstva Dalibor Steindl očakáva, že spolupráca oboch partnerov bude pokračovať. "Boli by sme radi, ak by kompetencie pri prevádzke TIC prešli na našu organizáciu, ktorá je zo zákona oprávnená poskytovať takéto služby. Je to ďalší krok k tomu, aby sme integrovali služby v rámci cestovného ruchu v regióne Turiec pod našu OOCR tak, ako to funguje v ostatných regiónoch Slovenska," skonštatoval Steindl.



Od TIC očakáva, že bude vstupnou informačnou bránou pre všetkých, ktorí budú chcieť získať informácie o kultúrnom turizme v regióne, o ubytovaní, kúpiť si suveníry či lístky na rôzne akcie. "Centrum je otvorené v pracovných dňoch od 9.00 do 17.00 h a v sobotu od 9.00 do 13.00 h. Hlavne počas víkendov ako OOCR navštevujeme s prenosným informačným centrom aj rôzne podujatia v Turci, kde poskytujeme informácie priamo návštevníkom akcií a propagujeme ďalšie aktivity," dodal predseda predstavenstva turčianskej OOCR.