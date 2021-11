Turisticko-informačné centrum otvorilo mesto Martin v budove Millenium

Martin 5. novembra (TASR) - Turisticko-informačné centrum (TIC) mesta Martin otvorili v piatok v budove Millenium na Divadelnom námestí. Podľa primátora mesta Jána Danka sa TIC vrátilo do priestorov v centre mesta po desiatich rokoch.



Doplnil, že dôvodom sťahovania TIC z doterajších priestorov je ich rekonštrukcia. "Ročné náklady na prevádzku sú z môjho pohľadu až veľmi skromné, je to čiastka zhruba do 10.000 eur. Zatiaľ sú tu dvaja kmeňoví pracovníci. Až čas ukáže, koľko bude stáť prevádzka a udržiavanie objektu. V tejto fáze výrazné zvýšenie nebolo potrebné," povedal martinský primátor.



Vedúca oddelenia pre stratégiu, regionálny rozvoj a cestovný ruch Mestského úradu (MsÚ) v Martine Zuzana Valachová pripomenula, že TIC aktuálne funguje podľa epidemiologických opatrení. "Počas celého roka máme otvorené od pondelka do piatka, v júli a auguste aj v sobotu. Samozrejme, sme k dispozícii nielen fyzicky, ale aj na sociálnych sieťach. Ak majú občania záujem o spropagovanie podujatí, remesiel či služieb, sme tu práve pre nich. Radi by sme to dostali ďalej do sveta. Toto je naša nová vízia," dodala.



Martinský primátor podotkol, že budova Millenia sa stala novodobým symbolom mesta. "Treba sa na ňu pozerať ako na monument, ktorý je súčasťou histórie a musíme urobiť všetko pre to, aby sme ho racionálne využili. Samozrejme, funkčnosť je náročná na financie. Ale verím, že väčšina poslancov mestského zastupiteľstva pristúpi na to, aby sa funkčnosť tohto zariadenia udržala," skonštatoval Danko.