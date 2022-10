Martinským lekárom sa podarila unikátna operácia pankreasu

Martin 26. októbra (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) zrealizovali ako prví na Slovensku autotransplantáciu Langerhansových ostrovčekov, ktoré v podžalúdkovej žľaze zabezpečujú tvorbu inzulínu. Autotransplantácia do pečene sa martinským lekárom podarila vďaka spolupráci s českým Inštitútom klinickej a experimentálnej medicíny (IKEM). Na tlačovej konferencii v UNM v stredu informovali, že po čiastočnom alebo úplnom odstránení podžalúdkovej žľazy zostane vďaka unikátnej metóde u pacienta zachovaná produkcia inzulínu, ktorý je kľúčový pre rovnováhu cukru v krvi.



Operáciu v martinskej nemocnici podstúpil 29-ročný Šimon. "Pacient trpel opakovanými, život ohrozujúcimi zápalmi podžalúdkovej žľazy. Ako príčinu týchto zápalov mu zistili vrodenú chronickú pankreatitídu, pri ktorej hrozí riziko vzniku rakoviny pankreasu. Orgán sa preto musel celý odstrániť, čo by však pacientovi spôsobilo ťažkú formu cukrovky," vysvetlila Lenka Nosáková z ambulancie pre ochorenia pankreasu a neuroendokrinných nádorov Internej kliniky gastroenterologickej UNM.



Na operačnom zákroku sa podieľal multiodborový tím UNM a zapojení boli aj lekári z IKEM v Prahe. "Pacientovi sa aplikovala infúzia s Langerhansovými ostrovčekmi do riečiska, ktoré ústi do pečene. Autotransplantáciu realizoval priamo v UNM prednosta Kliniky diabetológie IKEM Peter Girman. Výkon prebehol bez závažnejších komplikácií," dodal prednosta Kliniky všeobecnej a viscerálnej a transplantačnej chirurgie UNM Juraj Miklušica.



Pacienta prepustili z nemocnice do domácej liečby na dvanásty deň od operácie. "Sme radi, že sa takýto komplexný výkon podarilo realizovať po prvýkrát práve na pôde UNM. Celková úspešnosť operácie sa prejaví zhruba po troch mesiacoch, kedy by mala produkcia inzulínu dosiahnuť maximálnu úroveň," doplnil Miklušica.



"Posledný rok a pol bol veľmi ťažký. Asi jednu tretinu z tohto času som bol v nemocnici. Po operácii je predpoklad, že sa budem môcť normálne stravovať, budem môcť normálne pracovať a žiť skoro plnohodnotný život. Verím, že budem môcť robiť všetky veci, čo ma predtým bavili a napĺňali," povedal Šimon.



Podľa gastroenterologičky Nosákovej bude musieť pacient trvalo užívať pankreatické enzýmy pred každým jedlom, no na druhej strane sa u neho nerozvinie ťažká forma cukrovky. Môže jesť oveľa pestrejšiu stravu a bez rizika, že by mu vyvolala bolestivý a život ohrozujúci zápal podžalúdkovej žľazy.



Prednosta Kliniky diabetológie IKEM podotkol, že autotransplantácia nie je vhodná pre všetkých pacientov. "Ponúkame ju ľuďom, ktorí majú vážne komplikácie diabetu, napríklad im ešte zlyhávajú obličky. Langerhansove ostrovčeky získavame pomocou zložitých laboratórnych metód. Pri nich sa pankreas očistí a – laicky povedané – rozmixuje. Zo získanej zmesi tkaniva sa následne centrifúgou oddelia ostrovčeky. Celý proces trvá štyri až osem hodín a podieľa sa na ňom trojčlenný tím," priblížil Girman.