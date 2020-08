Martinská UNM je na prípadný nárast pacientov s COVID-19 pripravená

Martin 17. augusta (TASR) - Univerzitná nemocnica Martin (UNM) je na prípadný nárast pacientov s diagnózou COVID-19 pripravená. Pre TASR to uviedla hovorkyňa nemocnice Katarína Kapustová. Zdôraznila, že v prípade zhoršenia epidemiologickej situácie bude nemocnica postupovať obdobne ako pri prvej vlne - v kooperácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Martin a s krízovým centrom pri vyššom územnom celku Žilina.



"Ak by sa situácia dramaticky zhoršila, uzatvoríme areál nemocnice, obnovíme zákaz návštev, vstupovať sa bude opätovne cez triážny stan. Otvoríme tzv. 'červený urgent' a pristúpime znova k reprofilizácii lôžok. Primárne v pavilóne číslo 5, kde máme infekčnú a pľúcnu kliniku. Tu máme spolu k dispozícii 68 lôžok vrátane špeciálnych s možnosťou pripojenia pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu," konkretizovala Kapustová.



Dohromady sú v UNM schopní postupne reprofilizovať 305 lôžok. "K takémuto krajnému riešeniu by sme pristúpili v závislosti od epidemiologickej situácie, v prípade potreby veľkého počtu lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19," priblížila hovorkyňa UNM. Podľa nej by sa to dotklo väčšiny pracovísk nemocnice a vo všetkých odboroch by potom poskytovali len neodkladnú zdravotnú starostlivosť.



Osobných ochranných pracovných pomôcok má nemocnica momentálne dostatok. "Neustále ich dopĺňame a na prípadný príchod druhej vlny nového koronavírusu sa aktívne pripravujeme," doplnila Kapustová.