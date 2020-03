Univerzitná nemocnica Martin obmedzuje hospitalizácie aj operácie

Martin 12. marca (TASR) – Univerzitná nemocnica Martin v súvislosti s výskytom nového koronavírusu čiastočne zredukovala prevádzku. Podľa hovorkyne nemocnice Kataríny Kapustovej prijala UNM rad opatrení v záujme zabezpečenia starostlivosti o pacientov aj prípravy na možnosť vyššieho počtu pacientov s nákazou novým koronavírusom.



Cieľom priebežne aktualizovaných opatrení je prispôsobiť rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti súčasným personálnym kapacitám. "Tie sú aktuálne obmedzené v dôsledku neplánovaného výpadku personálu, ktorý musel ostať doma s deťmi po uzatvorení materských a základných škôl. Vzhľadom na tieto skutočnosti obmedzujeme do odvolania väčšinu plánovaných hospitalizácií, ako aj realizáciu plánovaných operácií. Objednaní pacienti budú o tejto skutočnosti informovaní naším zdravotníckym personálom," uviedla hovorkyňa UNM.



Jedným z opatrení, ktoré sa priamo dotklo pacientov, bolo presmerovanie ich vchádzania na urgentný príjem. "Zdravotnícky personál zistí cestovateľskú anamnézu pacienta a jeho sprievodu prostredníctvom videotelefónu. Pri podozrení na ochorenie COVID-19 pacienta odošle na infektologické pracovisko UNM. Cieľom tohto opatrenia je chrániť ostatných pacientov, ktorí prídu s inými náhle vzniknutými zdravotnými ťažkosťami," vysvetlila Kapustová.



"Ďalším opatrením je príprava reprofilizácie lôžok pre eventuálnu potrebu hospitalizácie pacientov s infekciou koronavírusom, ktorí môžu potrebovať špecializovanú zdravotnú starostlivosť v najbližších týždňoch," doplnila hovorkyňa UNM.



V záujme minimalizovania rizika prenosu nového koronavírusu na pacientov a zamestnancov obmedzila nemocnica aj prevádzku odborných ambulancií. "Pokiaľ pacienti plánovali návštevu niektorej z našich odborných ambulancií a ich zdravotný stav si nevyžaduje urgentné ošetrenie, mali by odložiť návštevu UNM do pominutia rizika koronavírusovej infekcie. O zmene režimu ambulantných hodín sa môžu informovať na našej webstránke alebo v callcentre," dodala Kapustová.



Režim v UNM podľa nej zahŕňa od 11. marca poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, zdravotnej starostlivosti onkologickým pacientom a zriedkavých, dlhodobo plánovaných výkonov spojených s krátkou hospitalizáciou. Ďalej poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorej dlhší odklad by mohol viesť k zhoršeniu stavu pacienta, zdravotnej starostlivosti špecifickej skupine pacientov, ktorých hospitalizácia minimálne vyťažuje kapacity a je poskytovaná v rámci Žilinského kraja len v UNM (detská psychiatria, detská rehabilitácia).