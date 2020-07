Útvary slovenských Síl pre špeciálne operácie majú nových veliteľov

Martin 17. júla (TASR) – Stredisko civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií v Martine a žilinská výcviková základňa Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR majú nových veliteľov. Stali sa nimi Branislav Krajčík a Marcel Lukáč. Obaja končiaci velitelia – Matúš Šostronek i Rastislav Mäsiar majú namierené na významné pozície v medzinárodných vojenských štruktúrach v Holandsku a Belgicku.



Slávnostný ceremoniál výmeny veliteľov sa uskutočnil v piatok na nádvorí kasární v Martine – Podháji. "Obe jednotky sú výnimočné v novej štruktúre síl pre špeciálne operácie. Jednotky sú schopné plniť úlohy vo výnimočných sférach a výnimočne. Za to vám patrí veľká vďaka," povedal v príhovore veliteľ Síl pre špeciálne operácie OS SR Branislav Benka. Končiacim i novoustanoveným veliteľom poďakoval za prácu na doterajších postoch, zaželal im veľa úspechov a šťastia v nových pozíciách. "Verím, že obaja noví velitelia budú pokračovať v nastavených líniách rozvoja a prinesú do systému nové vízie," doplnil Benka.



Dva útvary, na čele ktorých prišlo k výmene veliteľov, patria do portfólia riadených útvarov a spôsobilostí veliteľstva síl pre špeciálne operácie od jesene minulého roka. "Úlohou inštruktorov výcvikovej základne je najmä odborná príprava všetkých druhov operátorov útvarov síl pre špeciálne operácie," priblížil hovorca síl Mário Pažický. Jej novým veliteľom sa stal dlhoročný člen piateho pluku špeciálneho určenia Marcel Lukáč.



Staronovým šéfom strediska civilno-vojenskej spolupráce a psychologických operácií je Branislav Krajčík, ktorý sa do velenia vracia po dvoch rokoch. V pozícii veliteľa pôsobil od založenia strediska v roku 2014. "Určenie strediska smeruje spolu s budovanou kybernetickou obranou k nekinetickým spôsobilostiam slovenských špeciálnych síl. Funkcionality práve špecialistov civilno-vojenskej spolupráce boli kľúčovými v nedávnych operáciách Karusel a Umbrella súvisiacich s bojom proti ochoreniu COVID-19, najmä v marginalizovaných rómskych komunitách," zdôraznil Pažický.



Trenčianske veliteľstvo síl pre špeciálne operácie vzniklo 1. júna 2019. Týmto operačným veliteľstvom so spôsobilosťami velenia a riadenia silám pre špeciálne operácie Slovenská republika nasleduje trend krajín V4 a Aliancie. "Tento pomerne nový prvok riadenia a velenia je príspevkom pre účinnejšiu a koncepčnejšiu koordináciu nasadenia pre hybridné hrozby príznačné súčasnosti. Zastrešuje kinetické i nekinetické operácie," doplnil Pažický.