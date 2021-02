Martin uzatvorí Bambusky, v lokalite sa rozšíril nový koronavírus

Martin 23. februára (TASR) – Mesto Martin úplne uzatvorí lokalitu Bambusky. Po víkendovom pretestovaní pribudlo podľa regionálneho hygienika Tibora Záborského 61 jej obyvateľov s ochorením COVID-19 a celkovo ich evidujú 116. Informoval o tom po zasadnutí bezpečnostnej rady okresu a krízového štábu mesta.



Zabezpečiť kontrolu dodržiavania karanténnych opatrení v lokalite Bambusky a testovanie jej obyvateľov nariadila mestu už minulý týždeň vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Martine. "Po dnešku sa pravidlá veľmi nezmenia, pretože v karanténe boli bytové jednotky a obyvatelia. V zmysle novej vyhlášky bude v karanténe celá lokalita. To znamená, že obyvatelia sa nebudú môcť voľne pohybovať ani s negatívnym výsledkom testu na COVID-19," vysvetlil Záborský.



Martinský primátor Ján Danko uviedol, že mesto zabezpečilo v lokalite Bambusky dostatok pitnej vody, drevo na kúrenie a prístup občanov k potravinám. "Situácia je určitým spôsobom obmedzená od minulého týždňa, pretože mestská polícia aj Policajný zbor robili kontroly pohybu občanov do mesta. Tí, ktorí mali negatívne testy, mohli ísť za nevyhnutnými vecami. Od dnešného dňa nebude možný žiaden pohyb ani dnu, ani von. Mestská polícia, Policajný zbor a Ozbrojené sily (OS) SR budú zabezpečovať ochranu vo vnútri komunity, ale aj pohyb do mesta, aby sa infekcia nepreniesla na iných obyvateľov," povedal Danko.



Podľa prednostu Okresného úradu (OÚ) v Martine Vladimíra Polakoviča predpokladali minulý týždeň, že ochorenie COVID-19 má 55 obyvateľov lokality. "Po pretestovaní sa bavíme už o 116 pozitívne testovaných, väčšinou cez RT-PCR testy. Chceli sme sa vyhnúť celoplošnej uzávere, ale na základe výsledkov to nie je možné. Žiadame mimoriadne posily príslušníkov OS SR v spoločných hliadkach s členmi Policajného zboru. Uzavrieme všetky prístupové komunikácie do tejto lokality a 24 hodín budeme nepretržite hliadkovať v posilnených hliadkach. Spoliehame sa aj na pracovníkov komunitného centra, ktorí majú blízky kontakt s obyvateľmi lokality. Podľa ich vyjadrenia sú obyvatelia dostatočne disciplinovaní. Verím, že poslúchnu všetky nariadenia," dodal Polakovič.