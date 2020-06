V Múzeu A. Kmeťa otvoria po vynútenej prestávke výstavu V Lese

Martin 16. júna (TASR) – V Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine – Múzeu Andreja Kmeťa otvoria vo štvrtok 18. júna po vynútenej prestávke výstavu V lese za účasti jej autorov, fotografa Gustáva Hegedüša a básnika Ondreja Nagaja. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka SNM v Martine Milena Kiripolská.



Doplnila, že Hegedüš vo svojej tvorbe pracuje cieľavedome s témami, ktoré vychádzajú z jeho trvalého vzťahu k životnému prostrediu. "Za posledné desaťročie to dokázal vo fotografických cykloch Voda ako obraz, Moje živly a Krajina Zem, prezentovaných na dvadsiatke autorských výstav po Slovensku. Básnik Ondrej Nagaj patrí k najvýznamnejším predstaviteľom živej slovenskej tvorby mimo hlavného mesta. Dovedna vydal vyše štyridsať zbierok pre dospelých a veršovaných kníh pre deti," uviedla Kiripolská.



"Umelecké obrazy lesa s poéziou básnika Ondreja Nagaja sa prihovárajú návštevníkom s vnímavým videním jeho príbehu v detailoch i celku. Fotograf v nich pretavuje inšpiráciu z lásky a úcty k lesu, ktorú dostal do vienka od svojich predkov. Ako priznáva, nachádza podnety v obraze lesa ako živej bytosti podľa knihy Tajný život stromov od nemeckého lesníka Petra Wohllebena," dodala kultúrno-propagačná manažérka SNM.



Želaním autorov výstavy je podľa nej prispieť k vytvoreniu "nežnej platformy" na diskusiu. "Čo môže každý z nás urobiť, aby sme les chránili a milovali tak ako ženu, matku, ktorá dáva večný život? Čo sa to robí s našimi lesmi, ako ich chránia a zveľaďujú lesní hospodári v symbióze so životným prostredím? Návštevníkom sa láskavo prihovárajú a odkazujú, aby Zem, les a život v nich milovali a chránili," dodala Kiripolská.



Výstava V lese bude v Múzeu Andreja Kmeťa prístupná do 30. augusta 2020.