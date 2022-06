V Múzeu slovenskej dediny v Martine predstavia jánske zvyky a tradície

Martin 22. júna (TASR) - Jánske zvyky a tradície môžu spoznať návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine v sobotu (25. 6.) na podujatí Na svätého Jána. Podľa kultúrno-propagačnej manažérky SNM v Martine Mileny Kiripolskej sa uskutoční v netradičnom čase od 18.00 až do 23.00 h.



Doplnila, že jánske tradície predstavia folklórne súbory (FS) Turiec a Lysec. "Ako využiť svätojánsku mágiu, napovie návštevníkom Folklórna skupina Kýčera z Ochodnice. Po zotmení o 21.30 h zapália členovia FS Lysec a Turiec vatru. Nezabudnuteľnú atmosféru vyčarí speváčka Ildikó Kali s tajomnou hudbou gitaristu Petra Luhu na koncerte, ktorý sa začne o 22.00 h," uviedla kultúrno-propagačná manažérka SNM.



Na nočných prehliadkach múzea s tematikou jánskych zvykov sa návštevníci dozvedia o pôsobení magických síl alebo bytostí, ktoré mali počas jánskeho večera väčšiu silu. "Pre deti aj dospelých bude prichystané čítanie strašidelných príbehov o nadprirodzených bytostiach, ktoré možno stretnú aj počas podujatia. Veľa povier o svätojánskej noci sa vzťahovalo k pokladom, ku ktorým sa práve v túto noc dalo dostať najľahšie. Návštevníci budú môcť pomocou riešenia rôznych hádaniek hľadať poklady, ktoré ukrýva naše múzeum," priblížila Kiripolská.



"Byliny nazbierané počas svätojánskej noci majú vraj mimoriadnu silu - liečivú aj magickú. Preto sa spolu s bylinkárkou Ivkou môžu návštevníci vydať hľadať a spoznávať bylinky, ktoré rastú v areáli. Odporúčame im, aby si so sebou priniesli baterku alebo iný zdroj svetla," upozornila kultúrno-propagačná manažérka SNM s tým, že vstup do areálu bude len do 22.00 h.