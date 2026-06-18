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V Múzeu slovenskej dediny predstavia jánske zvyky a tradície

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Na archívnej snímke Múzeum slovenskej dediny v Martine. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Tradície v predvečer osláv letného slnovratu predvedie vo svojom pásme folklórny súbor Kýčera z Ochodnice.

Autor TASR
Martin 18. júna (TASR) - Jánske zvyky a tradície môžu spoznať návštevníci Múzea slovenskej dediny Slovenského národného múzea (SNM) v Martine v sobotu (20. 6.) na podujatí Na svätého Jána. Podľa kultúrno-propagačnej manažérky SNM v Martine Zuzany Kmeťovej sa uskutoční v čase od 18.00 až do 22.00 h.

Tradície v predvečer osláv letného slnovratu predvedie vo svojom pásme folklórny súbor Kýčera z Ochodnice. „Počas večerných prehliadok sa návštevníci môžu dozvedieť viac zaujímavostí o oslavách letného slnovratu. Dozvedia sa, prečo sa zvykli páliť sobotky aj ako sa pripravovala mládež na tento sviatok,“ priblížila Kmeťová.

Pre deti aj dospelých bude pripravené čítanie strašidelných príbehov o nadprirodzených bytostiach. „Ľudia verili, že práve počas svätojánskej noci sa zem otvára a vydáva svoje poklady. Veľa povier o hľadaní pokladu sa spája práve s nocou letného slnovratu. Takýto poklad budú môcť návštevníci nájsť vďaka šikovnosti a pomocou magických indícií aj v areáli múzea,“ doplnila Kmeťová.

Zároveň odporučila návštevníkom, aby si so sebou priniesli baterku alebo iný zdroj svetla a upozornila, že vstup do areálu bude možný len do 21.00 h.
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