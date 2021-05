Martin: V Turčianskej galérii sprístupnili výstavu M. Mäsiarovej

Martin 6. mája (TASR) – V Turčianskej galérii v Martine sprístupnili vo štvrtok výstavu Martiny Mäsiarovej Rozhovor s pozorovateľom. Podľa kurátorky Beáty Jablonskej je výstava jedným z ďalších krokov autorkinho výtvarného programu, ktorý si začala formulovať už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.



"Školský ateliér jej dal príležitosť sústredene sa venovať tomu, čo je dnes hlavným leitmotívom jej tvorby. Artikulovať a zviditeľňovať to, čo vnímame ako len ťažko uchopiteľné - emóciu, pocit, spomienku alebo zážitok. Jej autorská jedinečnosť spočíva nielen v snahe ich zhmotniť v kresbe, maľbe, slove, zvuku alebo v pohybe, ale aj vo vystihnutí ich prepojení medzi našim vnútorným svetom s tým, čo nás obklopuje," uviedla Jablonská.



Krajina, nebo, slnko a vesmír sú podľa nej scénou, ktorá drží koncept a dramaturgiu výstavy v Turčianskej galérii. "Tu je predovšetkým postavená na dialógovej hre s otcom astronómom. Čo na začiatku bola iba zvedavosť dieťaťa, sa časom zmenilo na rozhovor, ktorý sa od všetečných detských otázok posunul k veľkým témam vesmíru. Výsledkom ale nie je konflikt dvoch svetov, vedeckého a umeleckého, ale súzvuk dvoch hlasov v harmonizujúcej vzájomnosti. Ich rozhovor nie je len prázdnou metaforou, ale podstatným stavebným princípom inštalácie výstavy," podotkla kurátorka výstavy.



Doplnila, že spolu s architektkou výstavy Luciou Gamanovou vytvorila autorka galerijný environment, pozostávajúci z jej malieb, kresieb, fotografií, videa a textu. "V jednotlivých miestnostiach galérie tak dominuje zakaždým jedno z médií. Nie ako solitér, ale ako súčasť intermediálnych kompozícií. Vo výbere sa predstavia autorkine kresby a maľby venujúce sa téme pozorovania slnka. Od letmých náčrtov, cez procesuálne laborovanie, až po kontemplatívne zakresľovanie slnka do časozbernej kresby. Podobne aj vo fotografiách a filme, prenesených do priestorových a zvukových realizácií, ide o sprostredkovanie zážitku, v ktorom sa vesmír stáva alebo má tú možnosť stať sa súčasťou každého z nás," dodala Jablonská.



Výstava Rozhovor s pozorovateľom potrvá v Turčianskej galérii v Martine do 30. júna 2021.