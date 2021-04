V martinskej nemocnici dostanú pacienti komplexnú post-covidovú liečbu

Martin 27. apríla (TASR) – Pacienti s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami po ochorení COVID-19 dostanú v Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) komplexnú pocovidovú liečbu. Podľa Zuzany Marčekovej z oddelenia marketingovej komunikácie UNM zahŕňa liečba okrem vyšetrení zameraných na funkčnosť pľúc a priedušiek aj špeciálny rehabilitačný program.



Doplnila, že od začiatku tohto roka prešlo pneumoftizeologickou ambulanciou Kliniky pneumológie a ftizeológie UNM už viac ako 250 nových pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. „Ambulanciu navštevujú nielen pacienti hospitalizovaní so závažným zápalom pľúc, ale aj takí, ktorí sa liečili ambulantne a majú aj po prekonaní ochorenia ťažkosti," uviedla Marčeková.



„Mnohým sa funkcia pľúc zlepšuje, ale zároveň majú rôzne komplikácie, ktoré im negatívne ovplyvňujú kvalitu života. Najčastejšie je to zadýchavanie, znížená výkonnosť organizmu, rôzne bolesti na hrudníku, pocit pálenia na hrudi a dráždivý kašeľ," informovala lekárka ambulancie Stanislava Potrepčiaková s tým, že pacienti nemôžu normálne fungovať, ich ťažkosti trvajú dlho a je u nich veľmi dôležitá dychová a pohybová rehabilitácia.



Pneumoftizeologická ambulancia UNM preto spolupracuje s fyziatricko-rehabilitačným oddelením UNM, ktoré má vytvorený špeciálny program. „Respiračnú postcovidovú fyzioterapiu robíme už tretí týždeň. Pacienti, ktorí majú po ochorení sťažené dýchanie, prípadne zníženú výkonnosť celého organizmu, u nás dostávajú pohybovú liečbu zameranú na obnovenie funkcie dýchania a na zlepšenie kondície," informovala primárka oddelenia Eva Babčanová.



Pacienti v rámci respiračnej fyzioterapie absolvujú dychové cvičenia, dychovú gymnastiku, prípadne inhalačnú liečbu. „Na podporu regenerácie pľúc využívame magnetoterapiu alebo laseroterapiu. Pacientom sa po terapii ľahšie dýcha, hovorí, lepšie zvládnu chôdzu po schodoch, prejdú bez zadýchania väčšiu vzdialenosť," vysvetlila Babčanová.



„Vyzerá to tak, že väčšina našich pacientov bude bez trvalých následkov, ich stav sa postupne vracia do normálu. Je dôležité, aby cvičili aj doma a mali dostatok pohybu. Chce to hlavne čas. Regenerácia pľúc a priedušiek po ochorení COVID-19 trvá dlhšie. Normálne sme zvyknutí, že po zápale pľúc sú pacienti po štyroch až šiestich týždňoch v celkom slušnej kondícii. Po ochorení COVID-19 to trvá niekedy aj tri mesiace a viac," dodala Potrepčiaková, podľa ktorej je zároveň veľmi dôležité preliečenie v kúpeľoch, ktoré by malo nasledovať po ambulantnej rehabilitácii.



UNM má v tejto oblasti výborné skúsenosti so zariadeniami v Tatrách. „Horský vzduch je pre pacientov po ochorení COVID-19 veľmi prospešný. Spolupracujeme so sanatóriom v Tatranskej Kotline, kde majú vytvorený špeciálny rehabilitačný program. Pacienti sa nám po liečbe vracajú so zlepšenými funkciami a aj pocitovo sa cítia lepšie, kvalita života sa im vráti do stavu pred ochorením," uzavrela Potrepčiaková.