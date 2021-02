V Univerzitnej nemocnici Martin je 83 pacientov s COVID-19

Martin 23. februára (TASR) – V Univerzitnej nemocnici Martin (UNM) je momentálne hospitalizovaných 83 pacientov s ochorením COVID-19. Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 13 pacientov, na jednotkách intenzívnej starostlivosti leží 12 pacientov. TASR o tom informovala Katarína Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM.



"Takáto situácia pretrváva už druhý týždeň, kedy pociťujeme zvýšený nápor práve na intenzívne lôžka. Štandardné lôžka pre stredne ťažké stavy zatiaľ máme. UNM má pre pacientov s ochorením COVID-19 celkovo reprofilizovaných 124 lôžok," uviedla Marčeková.



Doplnila, že nemocnica eviduje 26 pozitívne testovaných zdravotníkov. "Ich chorobnosť klesla, nakoľko väčšina je po druhej dávke očkovacej látky a mnohí ochorenie COVID-19 už prekonali. Nedostatok stredného zdravotného personálu je však dlhodobým problémom a cítiť to aj počas pandémie. Očakávame, že k ďalšiemu výpadku personálu dôjde pre zatvorené školy, kedy budú musieť rodičia zostať s deťmi doma na OČR," dodala Marčeková.



Zo zamestnancov UNM je podľa nej zaočkovaných viac ako 62 percent, ochorenie COVID-19 prekonalo už vyše 640 zamestnancov. "Vo Vakcinačnom centre UNM podali do dnešného dňa celkovo viac ako 9300 očkovacích dávok. Údaj zahŕňa prvú aj druhú dávku, zaočkovaných v DSS, aj zaočkovaných učiteľov. Druhou dávkou sme zaočkovali približne 3000 ľudí. Priestory Vakcinačného centra UNM sú dostatočne veľké, aby sme mohli očkovať až 500 ľudí denne. Ich počet však záleží od množstva dodaných vakcín," podotkla.



"Vakcinačné centrum UNM aktuálne prioritne podáva druhú dávku očkovacej látky občanom, ktorí už boli zaočkovaní. Rovnaká situácia je aj v ostatných očkovacích centrách na Slovensku, nakoľko je až do začiatku marca plánované veľké preočkovanie druhou dávkou. Po doplnení zásob vakcín bude možnosť pre nových záujemcov o očkovanie opäť otvorená," vysvetlila Marčeková.