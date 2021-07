Vpáčený hrudník operujú v martinskej nemocnici unikátnou metódou

Martin 27. júla (TASR) - Klinika detskej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) začala ako prvá na Slovensku využívať unikátnu operačnú metódu vpáčeného hrudníka, tzv. pectus up. Ako informovala Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM, metóda má tú výhodu, že sa pri nej nevstupuje dnu do hrudníka, ako je to pri inej miniinvazívnej metóde.



"Vpáčený hrudník je vrodené ochorenie, ktoré je charakteristické tým, že hrudná kosť je poklesnutá smerom dovnútra a hrudná stena má lievikovitý tvar. Ochorenie postihuje prevažne mužskú časť populácie a najviac sa zvýrazňuje v období dospievania počas rýchleho rastu. Ak má pacient veľmi výraznú deformitu hrudníka a zároveň aj zdravotné ťažkosti, je vhodná operačná liečba," vysvetlila Marčeková. Dodala, že v UNM počas roka operujú desať až 12 takýchto pacientov.



Operuje sa cez malú ranu nad hrudnou kosťou, cez ktorú sa zavedie kovová dlaha pod svaly hrudníka nad hrudnú kosť, oprie sa o rebrá, hrudná kosť sa vytiahne k dlahe a upevní sa skrutkami. "Na rozdiel od 'otvorenej' korekcie nie je nutné odstraňovať deformované rebrové chrupavky. Operačná rana je veľmi malá a kovová dlaha, ktorá vytiahne deformitu hrudníka, sa umiestňuje nad hrudnú kosť, pod svalovú vrstvu. Hospitalizácia pacienta je tým pádom oveľa kratšia, tak ako aj samotná rekonvalescencia,“ vysvetlil prednosta kliniky Marián Molnár.



Ako doplnil, efekt operačnej liečby je vidieť rovnako ihneď po operácii, pacientovi navyše po nej ostane len malá jazva na hrudníku.



„Pri tejto technike vieme hneď od začiatku úplne vylúčiť lieky na tlmenie bolesti. Najdôležitejšou špecifikáciou tejto metódy je, že do hrudníka nevstupujeme z vnútra, ale z vonka, čím chránime pred možným poškodením dôležité orgány, ako napríklad pľúca či srdce,“ vysvetlil biomechanický inžinier Pau Moliné, zástupca zahraničnej firmy, ktorá stojí za vývojom novej operačnej techniky. Po troch rokoch dokáže hrudník správny tvar držať aj bez pomoci dlahy, ktorá sa vyberie cez tú istú ranu, cez ktorú sa zavádzala.