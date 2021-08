Ako sa kedysi vyrábal textil? Viac zistíte na podujatí Ľanová nedeľa

Martin 4. augusta (TASR) – Na podujatí Ľanová nedeľa pripomenú v nedeľu (8. 8.) návštevníkom Múzea slovenskej dediny v Martine, ako sa v minulosti vyrábal textil. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Milena Kiripolská.



Folklórna skupina (FS) Podhradie ukáže, aké zvyky sa dodržiavali pri bielení plátna a ako sa do Podhradia dostal prvý šijací stroj. "Členovia folklórnej skupiny predvedú aj to, ako sa obšívali koberce, vyšívalo alebo šilo na šliapacom šijacom stroji," uviedla Kiripolská.



FS z Bystričky predstaví práce pri praní a žehlení textilu v minulosti. "Napríklad rajbanie kobercov, ručné pranie odevu a bielizne v koryte na 'rumpli' a v ručnej drevenej práčke. Aj hladenie textilu žehličkami, ktoré sa zohrievali na platni alebo pomocou uhlíkov, či mangľovanie uterákov na stolovom ručnom mangli. S ľudovým odevom z rozličných kútov Slovenska a jeho súčasťami zoznámi návštevníkov FS Lysec z Belej-Dulíc a celý deň bude vyhrávať Podhradská muzika," doplnila kultúrno-propagačná manažérka SNM.



"Práce pri spracovávaní ľanu – od česania a trepania, cez pradenie ľanovej nite až po tkanie plátna na krosnách predstavíme počas programu od 10.00 do 16.00 h. Najmenší návštevníci si budú môcť vyrobiť v tvorivej dielni tkanice na krosienkach, 'špuľke', doštičke alebo na prstoch. Utkať koberček na stolových krosienkach, vyskúšať zápästkovú techniku, plstenie vlny a odtlačky na ľanové obrúsky," dodala Kiripolská s tým, že o 13.30 h sa v drevenom kostole z Rudna uskutočnia evanjelické a. v. služby Božie.