Výstava Roky krásou čipky vystlané predstavuje turčianske čipkárstvo

Martin 5. marca (TASR) – Výstava Roky krásou čipky vystlané, ktorú sprístupnili v stredu do Slovenskom národnom múzeu (SNM) v Martine, predstavuje 20 rokov pôsobenia občianskeho združenia (OZ) Pôvabnica Turca.



Podľa predsedníčky OZ Ľubice Janekovej sú na výstave diela ich členov a členov Klubu paličkovanej čipky v Mošovciach. "Je 17 alebo 18 regionálnych čipiek. My ako Turiec nemáme turčiansku čipku. Naši predkovia boli asi bohatí a nepotrebovali sa živiť paličkovaním čipky. Tak sme si zobrali liptovskú čipku," uviedla Janeková.



Doplnila, že pri príležitosti 20. výročia predstavili aj piatu publikáciu OZ Pôvabnica Turca. "Nová kniha sa mi páči aj preto, lebo najprv máme vzory liptovskej čipky. Potom sme my čipkárky z OZ pretavili vzory do súčasného života. Najmä preto si vážim tú knihu, že teraz sme ukázali, kde všade sa dá liptovská čipka využiť. Myslím si, že čipka sa vracia a je moderná," podotkla predsedníčka OZ.



K paličkovaniu sa pred piatimi rokmi dostal aj Matej Pisca z Krakovian pri Piešťanoch. "Naše čipkárky každú stredu paličkovali. Tak som prišiel a začal som sa učiť paličkovať čipku. Nie som trpezlivý človek, ale zatiaľ to zvládam. Myslím si, že tak, ako sa to vie žena naučiť, tak sa to vie naučiť aj muž," povedal Pisca.



"Nie som ešte pravý čipkár, ktorý si vymýšľa svoje vzory. Paličkujem najmä našu tradičnú krakoviansku, ktorá je svetový unikát. A nikde inde sa nepaličkuje. S ňou chodím reprezentovať Krakovany nielen na Slovensku, ale aj do zahraničia. Tento rok máme s našou čipkou návštevu v Estónsku, Španielsku a Amerike," dodal krakoviansky čipkár.



O čipkárstvo je podľa neho záujem aj medzi mladými. "Ja tiež učím žiakov v Základnej škole v Krakovanoch paličkovať. Mám tam 12 detí, s ktorými sa pravidelne každú stredu stretávame a učíme sa," uzavrel Pisca.