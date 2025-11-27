< sekcia Regióny
Martin začal s inštaláciou vianočnej výzdoby
Tohtoročná výzdoba v Martine predstavuje prvú väčšiu investíciu samosprávy do vianočnej výzdoby za posledné roky.
Autor TASR
Martin 27. novembra (TASR) - Mesto Martin začalo s inštaláciou novej vianočnej výzdoby v hodnote 108.000 eur, ktorá v najbližších dňoch rozžiari Divadelné námestie aj mestské časti. Dominantou námestia bude postava sv. Martina na bielom koni s výškou viac ako tri metre a veľká fotoscéna so záprahom dvoch koní a sánkami určená na fotenie. Podľa hovorkyne mesta Zuzany Jenigár bude celá výzdoba nainštalovaná do 6. decembra.
Tohtoročná výzdoba v Martine predstavuje prvú väčšiu investíciu samosprávy do vianočnej výzdoby za posledné roky. „Našim cieľom je vytvoriť atmosféru, ktorá ľudí poteší a vtiahne do sviatočného obdobia. Nová výzdoba je kombináciou tradície, modernej estetiky a prvkov, ktoré priamo pozývajú ľudí do mesta, aby sa zastavili, fotili, stretávali a strávili tu príjemný predvianočný čas. Teším sa, že sa nám podarilo vytvoriť koncept, ktorý oživí nielen centrum, ale aj mestské časti,“ uviedol martinský primátor Ján Danko.
Vianočná výzdoba bude obohatená aj o svetelné lesné zvieratá - jeleň, lane, líšky, vlky, medveď i medvedie mláďatá, ktoré spolu tvoria štrnásť prvkov v rôznych veľkostí. Doplní ich pastier s ovečkami, svetelná fontána s priemerom šesť metrov a výškou 3,5 metra, ako aj stovky menších dekorácií. „V uliciach pribudnú aj svetelné reťaze na stromy s celkovou dĺžkou 150 metrov, sto závesných vtákov a sto svetelných zvončekov. Mesto zároveň využije niekoľko funkčných prvkov zo staršej výzdoby, ktoré koncepčne zapadnú do nového dizajnu,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na Divadelnom námestí nebude chýbať ani tradičný vianočný stromček.
