Martin začal s modernizáciou miestnej komunikácie na ulici Hollého
Autor TASR
Martin 26. septembra (TASR) - Mesto Martin vo štvrtok (25. 9.) odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi na zabezpečenie modernizácie miestnej komunikácie na ulici Hollého. Projekt má priniesť kvalitnejšie a bezpečnejšie cesty, chodníky i cyklopruhy. Celkový rozpočet projektu dosahuje 896.896,81 eura. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
Prvá etapa modernizácie miestnej komunikácie na ulici Hollého potrvá 75 dní. Projekt zahŕňa rekonštrukciu úsekov s celkovou dĺžkou 1,8 kilometra - od okružnej križovatky na ulici Mládeže až po križovatku Hollého/Hrdinov SNP.
„V rámci prác dôjde k rekonštrukcii ciest, chodníkov a priechodov pre chodcov s dôrazom na bezbariérovosť, vybudovaniu ochranných pruhov pre cyklistov, modernizácii zastávkového pruhu a doplneniu osvetlenia križovatiek i priechodov,“ priblížila Jenigár.
Investícia má prispieť k zvýšeniu bezpečnosti, zníženiu nehodovosti a celkovému zlepšeniu komfortu obyvateľov. Projekt je súčasťou stratégie mesta Martin zameranej na udržateľnú mobilitu a skvalitňovanie života občanov.
„Mesto zároveň prosí obyvateľov o trpezlivosť počas trvania stavebných prác a žiada, aby v záujme plynulého priebehu rekonštrukcie neparkovali vozidlá na chodníkoch v dotknutej lokalite,“ vyzvala hovorkyňa.
